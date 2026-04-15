Η Γερουσία των ΗΠΑ καταψήφισε πρόταση που θα περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητα του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο σχεδιαζόταν στο μέλλον.

Οι γερουσιαστές απέρριψαν με ψήφους 52-47 ψήφισμα που θα απαγόρευε περαιτέρω επιθέσεις χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, καθώς βρίσκεται σε ισχύ συμφωνία εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η συμφωνία αναμένεται να λήξει σε μία εβδομάδα από σήμερα, στις 22 Απριλίου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, διέψευσε αναφορές ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν την παράταση της εκεχειρίας.