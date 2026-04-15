Μια απίστευτη εικόνα αντίκρισαν οι κάτοικοι της επαρχία Γκουανγκντόνγκ στην Κίνα, όταν είδαν χαρτονομίσματα συνολικής αξίας περίπου 162.247 δολαρίων να πέφτουν από τον ουρανό. Ο πανικός που δημιουργήθηκε στο σημείο ήταν αναμενόμενος, καθώς περαστικοί και ένοικοι γειτονικών κτιρίων έτρεχαν κάτω από την πολυκατοικία προσπαθώντας να μαζέψουν όσα περισσότερα μετρητά μπορούσαν.

Ο καβγάς και η συναισθηματική φόρτιση

Πίσω από την ασυνήθιστη αυτή κίνηση φαίνεται πως κρύβεται μια έντονη προσωπική στιγμή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα που πέταξε τα χρήματα από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ. Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί ένας σφοδρός καβγάς με τον σύζυγό της, ο οποίος οδήγησε στο συγκεκριμένο ξέσπασμα.

Ωστόσο, μια διαφορετική εκδοχή που εξετάζεται θέτει το ζήτημα σε άλλη βάση. Αναφέρεται πως η γυναίκα ήταν υπό καθεστώς έντονης ψυχολογικής πίεσης, έχοντας μόλις πληροφορηθεί δυσάρεστα νέα για την κατάσταση της υγείας ενός στενού οικογενειακού φίλου.

Γνήσια τα χαρτονομίσματα σύμφωνα με τους υπεύθυνους

Παρά την αρχική δυσπιστία ορισμένων για το αν πρόκειται για αληθινά χρήματα ή κάποιου είδους διαφημιστικό τρικ, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Όπως μεταδίδει η Mail Online, οι διαχειριστές του κτιρίου προχώρησαν σε έλεγχο και επιβεβαίωσαν ότι τα χαρτονομίσματα είναι γνήσια.

Το περιστατικό στην Κίνα έγινε γρήγορα viral, καθώς το ποσό που «έκανε φτερά» στον αέρα είναι εξαιρετικά υψηλό, μετατρέποντας μια οικογενειακή διένεξη σε δημόσιο θέαμα με οικονομικές προεκτάσεις για τους τυχερούς που βρέθηκαν στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή.