Σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση για σοβαρά κενά στην ασφάλεια των σχολείων άσκησε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, με αφορμή την αιματηρή επίθεση σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας, που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα άτομα και τραυμάτισε δεκάδες.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εστίασε στις ευθύνες της πολιτείας για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που αγνοήθηκαν. «Δεν εισακούστηκαν οι κραυγές, δεν ελήφθησαν μέτρα».

Στην εκτενή του δήλωση, ο Οζέλ συνέδεσε την επίθεση στο Καχραμάνμαρας με προηγούμενα περιστατικά, τονίζοντας ότι το πρόβλημα έχει λάβει συστημικές διαστάσεις. «Πρώτα στην Κωνσταντινούπολη χάσαμε τη δασκάλα μας Φατμά από επίθεση μαθητή της. Χθες στη Σανλιούρφα 16 συμπολίτες μας τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο. Σήμερα, με τα νέα από το Καχραμάνμαράς, μια ακόμη φωτιά λάβωσε τις καρδιές μας. Η δασκάλα Φατμά, όταν ήταν εν ζωή, φώναζε “δεν έχουμε ασφάλεια στα σχολεία”. Δυστυχώς, αυτή η κραυγή δεν εισακούστηκε. Δεν ελήφθη κανένα αποτελεσματικό μέτρο ούτε αναπτύχθηκε αποτρεπτικός μηχανισμός».

Ο Οζέλ υπογράμμισε ότι η ασφάλεια στα σχολεία αποτελεί πλέον επείγουσα εθνική προτεραιότητα, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυσή της. «Η διασφάλιση της ζωής των παιδιών μας, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στην εκπαίδευση είναι η πιο βασική υποχρέωση του κράτους. Ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα της Τουρκίας πρέπει πλέον να είναι η ασφάλεια στα σχολεία. Η πλήρης επιτήρηση των εισόδων και εξόδων, η αύξηση του αριθμού του προσωπικού ασφαλείας, η ενίσχυση των συστημάτων καμερών, η συχνότερη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας γύρω από τα σχολεία και η ύπαρξη σχεδίων άμεσης αντιμετώπισης κρίσης είναι πλέον υποχρεωτικά. Παράλληλα με άλλα μέτρα, όπως έχουμε προτείνει και στο παρελθόν, 65.000 φύλακες θα πρέπει να διοριστούν άμεσα στα σχολεία από τους αδιόριστους ειδικούς υπαξιωματικούς. Η ασφάλεια των σχολείων είναι ευθύνη του κράτους μας. Σε αυτό το ζήτημα δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτή καμία αμέλεια ή έλλειψη».