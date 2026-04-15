Άγρια επίθεση δέχθηκε στη μέση του δρόμου ένας αμφιλεγόμενος influencer, γνωστός για τις ακραίες και προκλητικές απόψεις του, την ώρα που έκανε ζωντανή μετάδοση στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Sneako, κατά κόσμον Nicolas Kenn De Balinthazy, περπατούσε στο Μανχάταν το απόγευμα της Τρίτης και μετέδιδε live, όταν ένας άγνωστος άνδρας τον πλησίασε αιφνιδιαστικά και του επιτέθηκε, όπως καταγράφηκε στην ίδια του τη μετάδοση.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν την επίθεση, ο 27χρονος streamer εξέφραζε έντονες και ακραίες απόψεις σε μονόλογό του, όπως έκανε και όταν εξυμνούσε τον Χίτλερ στη μέση του δρόμου. Την ώρα που προσπαθούσε να συνεχίσει, ο δράστης –που φορούσε σκούφο– τον άρπαξε ξαφνικά από τον λαιμό και τον έριξε στο έδαφος, εφαρμόζοντάς του λαβή ακινητοποίησης.

Ακολούθησε σύντομη συμπλοκή, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν φραστικές επιθέσεις, πριν τελικά απομακρυνθούν και τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Το περιστατικό κράτησε λίγα μόνο δευτερόλεπτα, αλλά προκάλεσε έντονη αναστάτωση.

Sneako just got KNOCKED OUT live on stream by a random guy 😳 pic.twitter.com/qhK4DIvN6b — KickChamp👑 (@Kick_Champ) April 14, 2026

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο influencer έγραψε στα social media ότι είναι καλά και πως «το διαχειρίστηκαν», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη μετά το βίντεο. Το σχετικό απόσπασμα, αν και φαίνεται να αφαιρέθηκε από το αρχικό livestream, κυκλοφόρησε γρήγορα στο διαδίκτυο και έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες.

Άλλες προσωπικότητες του ίδιου διαδικτυακού χώρου σχολίασαν το περιστατικό, μεταξύ των οποίων και ο Nick Fuentes, ενώ χρήστες των social media αντέδρασαν με αντικρουόμενες απόψεις καθώς κάποιοι καταδίκασαν την επίθεση, ενώ άλλοι ειρωνεύτηκαν το περιστατικό.

Ο Sneako, που διαθέτει πάνω από 1,3 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, θεωρείται μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες της λεγόμενης «manosphere», μαζί με άλλους γνωστούς influencers όπως ο Andrew Tate.

Ο ίδιος έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι η απήχησή του βασίζεται στο γεγονός ότι εκφράζει απόψεις που, όπως υποστηρίζει, άλλοι αποφεύγουν να πουν δημόσια, ακόμη κι αν προκαλούν έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις.