Δάκρυα πλημμύρισαν τα μάτια του Τέρι Χολ τη στιγμή που έσφιγγε το χέρι δημοσιογράφου, ψελλίζοντας ένα «ευχαριστώ» για τη δημοσιοποίηση της έκκλησης εντοπισμού της συντρόφου του, της 26χρονης μητέρας τριών παιδιών, Λίζα Πιρς. Ο ίδιος στεκόταν δίπλα στη συντετριμμένη μητέρα και τον πατριό της, την ώρα που η κοινότητα στο νότιο Λονδίνο κινητοποιούνταν για να τη βρει. Κανείς όμως δεν γνώριζε ότι η νεαρή γυναίκα ήταν ήδη νεκρή και κρυμμένη σε κοντινό γκαράζ και πως ο δολοφόνος της βρισκόταν ανάμεσά τους.

Ο Χολ, μόλις 36 ώρες μετά τη δημόσια έκκληση, οδήγησε μέσα στη νύχτα για να ξεφορτωθεί το πτώμα της. Η εξαφάνιση της Λίζα Πιρς είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 1999, όταν οι γονείς της ανησύχησαν επειδή δεν είχαν νέα της για ημέρες, κάτι εντελώς ασυνήθιστο για τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Η ίδια ζούσε σε απόσταση λίγων λεπτών με τα πόδια από το πατρικό της, στο συγκρότημα κατοικιών του Νιου Άντινγκτον, μεταξύ Κρόιντον και Μπίγκιν Χιλ, μαζί με τον 29χρονο Χολ και τα τρία παιδιά τους.

Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν στις 11 Ιουλίου 1999, όταν επισκέφθηκε τους γονείς της και αποχώρησε αφού τους ευχαρίστησε για τη βοήθειά τους με τη φύλαξη των παιδιών. Η εξαφάνισή της προκάλεσε έντονη ανησυχία σε συγγενείς, γείτονες και τοπικούς φορείς. Τυπώθηκαν αφίσες με τη φωτογραφία της, ενώ η τοπική εφημερίδα Croydon Advertiser κλήθηκε να ενισχύσει την έκκληση.

Ο πατριός της, Τζον Πίτερς, μαζί με τη μητέρα της, Ρόουζμαρι, μιλούσαν δημόσια για την αγωνία τους, ενώ ο Χολ περιοριζόταν σε λίγα λόγια, ζητώντας απλώς από τη σύντροφό του να επιστρέψει σπίτι. Συγκρατώντας τα δάκρυά του, ευχαριστούσε για κάθε δημοσιοποίηση που θα μπορούσε να βοηθήσει.

Δύο ημέρες αργότερα, το πρωί της Πέμπτης, η αστυνομία του Σάρεϊ ανακοίνωσε την ανακάλυψη πτώματος σε θαμνώδη περιοχή στο χωριό Τσέλσαμ, περίπου επτά χιλιόμετρα νότια του Νιου Άντινγκτον. Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι είχε συλληφθεί άνδρας ως ύποπτος για τη δολοφονία της Πιρς, ο ίδιος ο Τέρι Χολ, που είχε μεταφέρει το πτώμα και το είχε εγκαταλείψει εκεί.

Ενώ συμμετείχε ενεργά στις δημόσιες εκκλήσεις για τον εντοπισμό της, γνώριζε ήδη ότι το σώμα της βρισκόταν κρυμμένο σε κοντινό υπόστεγο και ότι ο ίδιος ήταν υπεύθυνος. Η είδηση της σύλληψής του διαδόθηκε γρήγορα μεταξύ των συγκεντρωμένων έξω από το σπίτι των γονιών της, προκαλώντας σοκ και ένταση στην κοινότητα.

Ο Τζον Πίτερς παραδέχθηκε τότε ότι οι χειρότεροι φόβοι τους επιβεβαιώνονταν, ενώ οι γείτονες που είχαν στηρίξει την οικογένεια και τον Χολ δυσκολεύονταν να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Μάλιστα, ένας από τους επικεφαλής της εκστρατείας αναζήτησης, μέχρι πρότινος υποστηρικτής του Χολ, επιτέθηκε φραστικά στον δημοσιογράφο που αποκάλυψε την είδηση, αρνούμενος να πιστέψει την ενοχή του.

Ο Χολ καταδικάστηκε τελικά για τη δολοφονία της Λίζα Πιρς στο δικαστήριο Όλντ Μπέιλι και τον Ιούνιο του 2000 του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και ότι είχε σκοτώσει την Πιρς τέσσερις ημέρες πριν ξεφορτωθεί το σώμα της, το οποίο είχε κρύψει σε υπόστεγο.

Στη συνέχεια, επιχείρησε να ανατρέψει την καταδίκη του, ισχυριζόμενος ότι η υπεράσπισή του επηρεάστηκε από την κακή υγεία της δικηγόρου του, Χέλεν Γκρίντροντ, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο λίγες ημέρες μετά την ετυμηγορία και πέθανε το 2002. Ωστόσο, το Εφετείο του Λονδίνου απέρριψε την έφεσή του, κρίνοντας ότι η δίκη ήταν δίκαιη.

Μετά την έκτιση της ελάχιστης ποινής, ο Χολ αποφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2017 με όρο να μην επιστρέψει στο Νιου Άντινγκτον. Παρά ταύτα, η οικογένεια της Πιρς εξέφρασε ανησυχία όταν υπήρξαν αναφορές ότι εμφανίστηκε ξανά στην περιοχή. Ο Τζον Πίτερς δήλωσε στην Croydon Advertiser ότι η οικογένεια φοβόταν μήπως επιχειρήσει να πλησιάσει τα παιδιά, τα οποία είχαν μεγαλώσει οι ίδιοι.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κόρη του είχε έρθει πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του στον δρόμο και είχε τρομοκρατηθεί, ενώ τόνισε ότι δεν γνώριζαν τις προθέσεις του και ότι δεν ήθελαν να τον δουν ξανά στην περιοχή. Περιέγραψε τη Λίζα Πιρς ως ένα «υπέροχο κορίτσι» που «θα έκανε τα πάντα για οποιονδήποτε», μια αφοσιωμένη μητέρα που παραμένει αξέχαστη.

Ο Τζον Πίτερς πέθανε πριν από δύο χρόνια, ενώ η σύζυγός του Ρόουζμαρι, μιλώντας στη Daily Mail, απέφυγε να αναφερθεί εκτενώς στην υπόθεση, καθώς η οικογένεια πενθεί και την απώλεια του πατέρα της, Τζον Σμιθ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών τον Φεβρουάριο.

Η δολοφονία της Πιρς το 1999 ήρθε μόλις δέκα μήνες μετά από μία ακόμη φρικτή υπόθεση στην περιοχή, εκείνη της 38χρονης Ιζαμπέλ Λιούις, της οποίας τα διαμελισμένα μέλη βρέθηκαν σε γήπεδο γκολφ. Ο γείτονάς της, Κιθ Βαλεντάιν, καταδικάστηκε το 2000 σε ισόβια.

Τα επόμενα χρόνια, το Νιου Άντινγκτον συνέχισε να στιγματίζεται από εγκλήματα. Τον Αύγουστο του 2012, η 12χρονη Τία Σαρπ δολοφονήθηκε από τον σύντροφο της γιαγιάς της, Στιούαρτ Χέιζελ, ο οποίος έκρυψε το σώμα της στη σοφίτα. Καταδικάστηκε σε ισόβια με ελάχιστη ποινή 38 ετών και κρατείται στη φυλακή του Γουέικφιλντ.

Πιο πρόσφατα, το 2024, η 38χρονη Σάρα Μέιχιου βρέθηκε νεκρή στο Ρόουνταουν Φιλντς. Οι Τζέμα Γουότς και Στίβεν Σάνσομ κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία της. Ο Σάνσομ, που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Red Rum» στο Facebook, είχε δημοσιεύσει ανησυχητικό μήνυμα πριν από την αποκάλυψη του εγκλήματος. Ο ίδιος ομολόγησε τη δολοφονία και τον διαμελισμό της σορού, ενώ η Γουότς δήλωσε επίσης ένοχη. Το 2025, ο Σάνσομ καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, ενώ η Γουότς σε ισόβια με ελάχιστη ποινή 30 ετών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Σάνσομ είχε αποφυλακιστεί το 2019, αφού είχε ήδη καταδικαστεί για τη δολοφονία του οδηγού ταξί Τέρενς Μπόιλ το 1998, τον οποίο είχε μαχαιρώσει για να κλέψει 25 λίρες.