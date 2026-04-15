Ένας 32χρονος άνδρας από την Κίνα, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο λόγω πόνων στο στομάχι, έμεινε άφωνος όταν διαπίστωσε ότι ένα θερμόμετρο υδραργύρου που είχε καταπιεί πριν από 20 χρόνια βρισκόταν ακόμη μέσα στο σώμα του.

Ο άνδρας, με το επώνυμο Ουάνγκ, από την πόλη Ουεντζόου της επαρχίας Ζετζιάνγκ στη νοτιοανατολική Κίνα, αναζήτησε ιατρική βοήθεια στο παράρτημα Λονγκγκάνγκ του Πρώτου Συνδεδεμένου Νοσοκομείου του Ιατρικού Πανεπιστημίου Ουεντζόου. Οι γιατροί προχώρησαν σε απεικονιστικό έλεγχο, ο οποίος αποκάλυψε την ύπαρξη ξένου αντικειμένου στο δωδεκαδάκτυλο, το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ήταν θερμόμετρο υδραργύρου.

Όπως διαπιστώθηκε, η άκρη του θερμομέτρου πίεζε απευθείας το τοίχωμα του εντέρου, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο διάτρησης και σοβαρής εσωτερικής αιμορραγίας. Ο Ουάνγκ αποκάλυψε στους γιατρούς ότι είχε καταπιεί κατά λάθος το θερμόμετρο σε ηλικία 12 ετών, ωστόσο φοβήθηκε να το πει στους γονείς του. Εκείνη την περίοδο, οι γονείς του ήταν απασχολημένοι με την εργασία τους και καθώς δεν εμφάνισε συμπτώματα, το περιστατικό ξεχάστηκε.

Η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του αντικειμένου διήρκεσε μόλις 20 λεπτά, σύμφωνα με την South China Morning Post. Οι γιατροί επισήμαναν ότι επρόκειτο για ιδιαίτερα λεπτή διαδικασία, καθώς το θερμόμετρο παρέμενε στο σώμα του για μεγάλο χρονικό διάστημα και βρισκόταν κοντά στους χοληφόρους πόρους, γεγονός που αύξανε τον κίνδυνο βλάβης στο εντερικό τοίχωμα. Το θερμόμετρο αφαιρέθηκε ακέραιο, αν και οι ενδείξεις μέτρησης είχαν ξεθωριάσει.

Ειδικοί από το κέντρο ενδοσκόπησης του νοσοκομείου τόνισαν ότι όσοι καταπίνουν ξένα αντικείμενα θα πρέπει να σταματούν άμεσα την κατανάλωση τροφής και υγρών, να περιορίζουν την κατάποση και την ομιλία και να αναζητούν επειγόντως ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ουεντζόου Ντέιλι Νιούζπεϊπερ Γκρουπ, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Κίνα αναζητούν κάθε χρόνο ιατρική φροντίδα μετά από κατάποση ξένων αντικειμένων. Τα παιδιά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% των περιστατικών, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και ηλικιωμένους. Μεταξύ των πιο συχνών αντικειμένων συγκαταλέγονται κόκαλα ψαριών και κοτόπουλου, μπαταρίες, μαγνήτες και οδοντοστοιχίες.

Σε άλλο περιστατικό τον περασμένο Ιούνιο, ένας 64χρονος άνδρας με το επώνυμο Γιανγκ από την επαρχία Ανχούι στην κεντρική Κίνα προσήλθε σε γιατρό λόγω δυσφορίας στο στήθος και διαπιστώθηκε ότι είχε στο σώμα του μια οδοντόβουρτσα για 52 χρόνια. Όπως ανέφερε, την είχε καταπιεί κατά λάθος σε ηλικία 12 ετών, αλλά απέκρυψε το γεγονός από φόβο μήπως τον μαλώσουν οι γονείς του, πιστεύοντας λανθασμένα ότι θα διαλυθεί από μόνη της. Με την πάροδο των ετών, παρουσίαζε ήπια ενόχληση στην κοιλιακή χώρα, χωρίς όμως να της δώσει σημασία.

Η περίπτωση του Ουάνγκ προκάλεσε έντονη αίσθηση στο διαδίκτυο, με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Είναι απίστευτα τυχερός. Ευτυχώς το θερμόμετρο δεν έσπασε και δεν διέρρευσε υδράργυρος».