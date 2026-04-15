Μια Ρωσίδα influencer εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media και έγινε γρήγορα viral.

Συγκεκριμένα, η Βικτόρια Μπόνια δημοσίευσε ένα εκτενές βίντεο στο οποίο απευθύνεται προσωπικά στον Ρώσο πρόεδρο, προειδοποιώντας τον ότι οι πολίτες της χώρας βρίσκονται σε έντονη πίεση και «είναι έτοιμοι να ξεσπάσουν».

«Ο κόσμος σε φοβάται. Οι απλοί άνθρωποι φοβούνται, οι μπλόγκερ φοβούνται, οι καλλιτέχνες φοβούνται. Οι κυβερνήτες σε φοβούνται», αναφέρει η Βικτόρια Μπόνια.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι η εικόνα που φτάνει στον πρόεδρο δεν είναι πλήρης, κάνοντας λόγο για ένα περιβάλλον γύρω του που δεν επιτρέπει διαφορετικές φωνές και για πληροφορίες που δεν μεταφέρονται σωστά. «Το πιο τρομακτικό είναι ότι αυτό συμβαίνει επειδή εσύ δεν ξέρεις τι συμβαίνει στη χώρα. Δεν σου δίνουν τις σωστές πληροφορίες».

Παράλληλα, αναφέρεται στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σημειώνοντας ότι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πιέζονται έντονα και πολλοί άνθρωποι χάνουν εισοδήματα.

«Οι άνθρωποι θα κουραστούν να φοβούνται. Συμπιέζονται σαν ελατήριο και μια μέρα αυτό θα σπάσει», προειδοποιεί η influencer.

Видео Виктории Бони (которая из Дом-2): «Владимир Владимирович, люди вас боятся» за 10 часов набрало больше 7 млн просмотров и 400 тыс лайков.



Содержательно там все по лайту: Путин создал в стране атмосферу страха, цены растут, интернет блокируют. Но интересны два момента – это… pic.twitter.com/PyucmzXUkj — Андрей Пивоваров (@brewerov) April 14, 2026

Το βίντεο της Βικτόρια Μπόνια με τίτλο: «Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, ο κόσμος σε φοβάται» συγκέντρωσε πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές και 400 χιλιάδες likes μέσα σε 10 ώρες.