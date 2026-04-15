Ένα ζευγάρι, ο 24χρονος Αλάν και η 24χρονη Νάντια, προκάλεσε έντονη οργή στους ντόπιους στην Ταϊλάνδη, όταν καταγράφηκε να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις σε δημόσια θέα, σε απομονωμένη παραλία του Πουκέτ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στην παραλία Ραγιί, όπου οι δύο Γάλλοι τουρίστες εντοπίστηκαν γυμνοί, αδιαφορώντας για την παρουσία άλλων λουόμενων. Το συμβάν έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την ανάρμοστη συμπεριφορά ορισμένων επισκεπτών στη χώρα.

Οι δύο τουρίστες συνελήφθησαν αφού το βίντεο με τη συμπεριφορά τους διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο. Στα πλάνα φαίνονται εντελώς γυμνοί, να επιδίδονται σε ερωτικές πράξεις μέρα μεσημέρι, χωρίς να προσπαθούν να κρυφτούν. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σοκαρισμένοι, τονίζοντας ότι μπορούσαν ακόμη και να τους ακούσουν από μακριά.

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στους κατοίκους, οι οποίοι κατηγόρησαν τις Αρχές για ελλιπή έλεγχο της περιοχής.

«Πολλοί ξένοι συμπεριφέρονται έτσι όταν έρχονται εδώ. Είναι σαν ζώα. Προτιμώ να μην έχουμε τουρίστες παρά να ζούμε σε τέτοιες συνθήκες», ανέφερε ένας κάτοικος.

«Κάντε ό,τι θέλετε αφού δεν υπάρχουν κανόνες. Είναι ντροπή. Οι νόμοι δεν είναι αρκετά αυστηροί», πρόσθεσε ένας άλλος.

Μετά τη γενικευμένη κατακραυγή, η αστυνομία εντόπισε το ζευγάρι σε ξενοδοχείο στην περιοχή Κατού και προχώρησε στη σύλληψή του. Σύμφωνα με τις Αρχές, και οι δύο παραδέχθηκαν ότι είχαν σεξουαλική επαφή στην παραλία και τους επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 157 δολαρίων για άσεμνη πράξη σε δημόσιο χώρο.

Ο τοπικός αστυνομικός διοικητής, συνταγματάρχης Ανουράκ Παρινιασαθιρακούν, δήλωσε ότι οι τουρίστες ισχυρίστηκαν πως δεν γνώριζαν ότι η πράξη τους αποτελούσε παράβαση.

«Είπαν ότι χαλάρωσαν επειδή βρίσκονταν σε διακοπές και παρασύρθηκαν από τη στιγμή», ανέφερε. Οι δύο τουρίστες πλήρωσαν το πρόστιμο, ενώ τα στοιχεία τους καταγράφηκαν και ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες μετανάστευσης για πιθανές συνέπειες στις βίζες τους.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων στο νησί, με τουρίστες να επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά, σύμφωνα με την New York Post. Το 2025, περίπου 14 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν το νησί, με τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία να συγκαταλέγονται στις χώρες με τους περισσότερους επισκέπτες.