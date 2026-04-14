Μια σοκαριστική υπόθεση αδελφοκτονίας με φόντο τη ζήλια και την έλλειψη αναγνώρισης συγκλονίζει τη βρετανική πρωτεύουσα, καθώς η Nancy Pexton, 70 ετών, κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου με την κατηγορία ότι δολοφόνησε την αδελφή της, τη γνωστή σκηνοθέτιδα Jennifer Abbott, μέσα στο διαμέρισμά της στο Camden του βόρειου Λονδίνου.

Το χρονικό του εγκλήματος και το «μήλον της έριδος»

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Pexton φέρεται να έκοψε τον λαιμό της αδελφής της και στη συνέχεια να αφαίρεσε από τον καρπό της ένα πολύτιμο Rolex διακοσμημένο με διαμάντια. Το θύμα βρέθηκε νεκρό στο πάτωμα του σαλονιού της από έναν γείτονα, τρεις ημέρες μετά την επίθεση, φέροντας μονωτική ταινία στο στόμα.

«Έβραζε» από θυμό και πικρία

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο Old Bailey, ο γιος του θύματος, Brad Carlson, κατέθεσε για το κλίμα έντασης που επικρατούσε ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Όπως ανέφερε, η θεία του έστελνε συχνά μηνύματα γεμάτα «οργή, δυσαρέσκεια και μανία» κατά της μητέρας του.



«Ένιωθε ότι δεν την εκτιμούσαν. Πίστευε ότι η μητέρα μου δεν έδειχνε την απαιτούμενη ευγνωμοσύνη για όσα είχε προσφέρει η Nancy και για το γεγονός ότι ήταν πάντα εκεί για εκείνη», δήλωσε ο Carlson μέσω βίντεο-σύνδεσης.

Το κίνητρο πίσω από τη φρίκη

Οι μαρτυρίες σκιαγραφούν μια σχέση που δηλητηριαζόταν επί χρόνια από ένα αίσθημα ασέβειας. Η κατηγορούμενη φαίνεται πως ένιωθε παραγκωνισμένη από την επιτυχημένη καριέρα της αδελφής της στον κινηματογράφο, με το Rolex να αποτελεί, ίσως, το τελικό σύμβολο μιας «ανταμοιβής» που η ίδια πίστευε ότι δικαιούνταν.



Η δίκη συνεχίζεται, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις λεπτομέρειες μιας υπόθεσης όπου το οικογενειακό δέμα μετατράπηκε σε θανάσιμο μίσος, σύμφωνα με το SkyNews.





