Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ισραήλ, αποκαλύπτοντας τις απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρείται πολλές φορές η μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Μέχρι σήμερα, παρόμοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί με βάρκες, φορτηγά ή ακόμη και σε πορτμπαγκάζ, ωστόσο αυτή τη φορά ο τρόπος μεταφοράς προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με το Ynet, 68 Παλαιστίνιοι εντοπίστηκαν στοιβαγμένοι μέσα σε απορριμματοφόρο στο πέρασμα Σομρόν.

Ο οδηγός, περίπου 30 ετών από την περιοχή Καφρ Κασίμ, συνελήφθη, καθώς δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια οδήγησης, ενώ οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε τοπικό αστυνομικό τμήμα για ανάκριση.