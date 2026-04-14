Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ισραήλ, αποκαλύπτοντας τις απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρείται πολλές φορές η μεταφορά παράτυπων μεταναστών.
Μέχρι σήμερα, παρόμοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί με βάρκες, φορτηγά ή ακόμη και σε πορτμπαγκάζ, ωστόσο αυτή τη φορά ο τρόπος μεταφοράς προκαλεί σοκ.
Σύμφωνα με το Ynet, 68 Παλαιστίνιοι εντοπίστηκαν στοιβαγμένοι μέσα σε απορριμματοφόρο στο πέρασμα Σομρόν.
Ο οδηγός, περίπου 30 ετών από την περιοχή Καφρ Κασίμ, συνελήφθη, καθώς δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια οδήγησης, ενώ οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε τοπικό αστυνομικό τμήμα για ανάκριση.
CRAZY FOOTAGE! Israeli security forces find SIXTY Palestinians hiding INSIDE GARBAGE TRUCK attempting to infiltrate into Israel.— Breaking911 (@Breaking911) April 13, 2026
Driver detained for questioning; suspects taken into custody by police and IDF pic.twitter.com/RTDDgKDgue