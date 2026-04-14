Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε σήμερα τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου όπως και του διεθνούς δικαίου, σε συνάντησή του με τον πρίγκιπα διάδοχο του Αμπού Ντάμπι, Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η διατήρηση της αρχής του διεθνούς δικαίου δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι το χρησιμοποιούμε όταν αυτό μας ταιριάζει και να το απορρίπτουμε όταν δεν συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας», σημείωσε ο Σι.

«Η κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών της Μέσης Ανατολής και της περιοχής του Κόλπου θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές», τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος.