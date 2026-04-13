Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η απομακρυσμένη υπόγεια αεροπορική βάση της ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας «Eagle 44» επλήγη από αεροπορικά πλήγματα στα τέλη Μαρτίου.

Η εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται σε ορεινή περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας, υπέστη σημαντικές ζημιές που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως. Οι εικόνες που εξετάστηκαν δείχνουν κρατήρες πρόσκρουσης κοντά στις εισόδους σηράγγων που οδηγούν σε υπόστεγα αεροσκαφών, τα οποία είναι κρυμμένα κάτω από ορεινή ράχη.

Ως αποτέλεσμα, οι ζημιές έχουν καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση στον διάδρομο προσγείωσης, εγκλωβίζοντας ουσιαστικά οποιαδήποτε αεροσκάφη μέσα στα υπόγεια καταφύγια.

Επιπλέον, ένα κτίριο που συνδεόταν με εργασίες υπό εξέλιξη στη στρατιωτική βάση καταστράφηκε ολοσχερώς κατά την επίθεση.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν επίσης ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν τοποθετήσει μικρά αναχώματα και παρόμοια εμπόδια κατά μήκος του διαδρόμου προσγείωσης, μια αμυντική κίνηση που φαίνεται να αποσκοπεί στην αποτροπή εχθρικών αεροσκαφών από το να προσγειωθούν στην πληγείσα εγκατάσταση.

Τα πλήγματα αποτελούν σημαντική εξέλιξη στην εν εξελίξει σύγκρουση, αποκαλύπτοντας ευπάθειες στις οχυρωμένες υπόγειες στρατιωτικές υποδομές του Ιράν.

Ποια είναι η αεροπορική βάση Αετός 44

Η βάση «Αετός 44» της Πολεμικής Αεροπορίας «έχει τη δυνατότητα να δέχεται όλων των ειδών τα μαχητικά αεροσκάφη και τα βομβαρδιστικά, καθώς και drones» (μη επανδρωμένα αεροσκάφη), όπως είχε μεταδώσει το Φεβρουάριο το 2023 το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο, όπως και άλλα ΜΜΕ, δημοσιοποίησε φωτογραφίες και εικόνες βίντεο.

Μισό χρόνο πριν τον Μάιο του 2022, το Ιράν είχε δείξει για πρώτη φορά εικόνες μιας βάσης drones στα όρη Ζάγκρος, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Καμία ένδειξη δεν είχε δοθεί για την τοποθεσία της νέας εγκατάστασης, που βρίσκεται «σε βάθος εκατοντάδων μέτρων, στην καρδιά των βουνών ώστε να μπορεί να αντισταθεί στις βόμβες των στρατηγικών βομβαρδιστικών των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

Οι εικόνες αυτές δημοσιοποιήθηκαν την «Ημέρα της Πολεμικής Αεροπορίας», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ίδρυσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο του 1979 και έδειχναν τον τότε αρχηγό του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό Μοχαμάντ Μπαγκερί, και τον τότε διοικητή του στρατού Αμπντολραχίμ Μουσαβί, να επισκέπτονται τη βάση, απ΄ όπου εισέρχονται και εξέρχονται μαχητικά αεροσκάφη.

«Η Αετός 44 είναι μία από τις πολλές αεροπορικές στρατηγικές υπόγειες βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας που έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες περιοχές της χώρας στη διάρκεια των τελευταίων ετών», είχε διευκρινίσει το πρακτορείο Irna.

Η ιρανική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ουσιαστικά ρωσικά μαχητικά Mig και Sukhoi που ανάγονται στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης ,μερικά κινεζικά αεροσκάφη, και αμερικανικά F4 και F5 της εποχής πριν από την ισλαμική επανάσταση του 1979. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει κατασκευάσει μαχητικά αεροσκάφη Azarakhsh, μια εκδοχή του F-5. Το Ιράν άρχισε επίσης να αναπτύσσει προγράμματα drones στα χρόνια του 1980 κατά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-1988).

Στις αρχές Φεβρουαρίου, μια στρατιωτική εγκατάσταση του υπουργείου Άμυνας στο Ισφαχάν (κέντρο) τέθηκε στο στόχαστρο drones, που δεν προκάλεσαν θύματα, μόνο «μικρές ζημιές» σύμφωνα με το υπουργείο.