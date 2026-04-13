Οι εξαιρετικές πολιτισμικές σχέσεις Ιαπωνίας-Ελλάδας φάνηκαν για άλλη μια φορά χθες, Κυριακή του Πάσχα, καθώς ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, παρουσιασμένους από το ιαπωνικό χορευτικό συγκρότημα «Κέφι», είχαν τη χαρά να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στην περιοχή Τακανάουα, στον δήμο Μινάτο του Τόκιο.

Στην ανάρτησή του στο facebook, το greekjapan.com γράφει:

Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά! Σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, το κέντρο του Τόκιο γέμισε Ελλάδα! Το εξαιρετικό ιαπωνικό χορευτικό συγκρότημα ΚΕΦΙ (που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές – διαβάστε και τη σχετική συνέντευξη στον ιστότοπό μας) παρουσίασε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς στην περιοχή Τακανάουα, στον δήμο Μινάτο, στο εμπορικό κέντρο Takanawa Gateway City δίπλα στον σταθμό Takanawa Gateway (JR Yamanote Line). Στο τέλος, το κοινό που βρέθηκε εκεί συμμετείχε με ενθουσιασμό, χορεύοντας όλοι μαζί στους ήχους της Ελλάδας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη σειρά «Festival Parade», που διοργανώνεται με αφορμή τα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου. Από τις 28 Μαρτίου και κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 26 Απριλίου, συγκροτήματα παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες χώρες, δημιουργώντας μια πολύχρωμη γιορτή πολιτισμών.