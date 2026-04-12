Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε ο αγωγός ανατολής-δύσης της Σαουδικής Αραβίας, γνωστός ως Petroline, μετά τις ζημιές που υπέστη από πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό μέσω του κρατικού πρακτορείου SPA, οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν και ο αγωγός λειτουργεί κανονικά, ενισχύοντας εκ νέου την αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ο Petroline είχε βρεθεί στο στόχαστρο επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στις 8 Απριλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ακόμη και ενώ είχε τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αν και αρχικά δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από τις σαουδαραβικές αρχές ή την Aramco, το Ριάντ παραδέχθηκε την επόμενη ημέρα ότι επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων από το Ιράν είχαν πλήξει ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας και ανθρώπινες απώλειες.

Μεταξύ των εγκαταστάσεων που επλήγησαν ήταν και αντλιοστάσιο του αγωγού, γεγονός που επηρέασε άμεσα τη ροή του πετρελαίου.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας, η δυναμικότητα του αγωγού έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως, φθάνοντας περίπου τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, η ροή είχε μειωθεί κατά περίπου 700.000 βαρέλια ημερησίως, επηρεάζοντας την παραγωγική ικανότητα της χώρας.

Ο Petroline αποτελεί στρατηγικής σημασίας υποδομή για τη Σαουδική Αραβία, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Η σημασία του έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό από την αρχή της σύγκρουσης, επηρεάζοντας μία από τις βασικότερες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.

Ο αγωγός μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980, εν μέσω του πολέμου Ιράν-Ιράκ, ακριβώς για να λειτουργεί ως εναλλακτική διαδρομή σε περιπτώσεις αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Σήμερα, παραμένει κρίσιμος για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, όπως η τρέχουσα.