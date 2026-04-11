Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 212 ανθρώπους που διαδήλωσαν στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action.

Η συγκέντρωση αυτή ήταν η πρώτη που οργανώθηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε τον Φεβρουάριο ότι είναι παράνομη η απαγόρευση της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης, η οποία έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» στη Βρετανία. Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ έχει πάντως το δικαίωμα να ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Το κοινοβούλιο έθεσε εκτός νόμου την Palestine Action – η οποία κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση για συνέργεια στα εγκλήματα πολέμου, όπως τα αποκαλεί, του Ισραήλ στη Γάζα – επικαλούμενη την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, αφού κάποια μέλη της εισέβαλαν σε μια βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στη σημερινή κινητοποίηση, περίπου 300-400 άνθρωποι, που κρατούσαν πλακάτ και παλαιστινιακές σημαίες, συγκεντρώθηκαν για μια ειρηνική, «σιωπηλή» καθιστική διαμαρτυρία στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ. Πολλά από τα πλακάτ έγραφαν «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία, στηρίζω την Palestine Action».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι θα συνεχίσει τις συλλήψεις ατόμων που «εκδηλώνουν στήριξη σε μια απαγορευμένη οργάνωση».

Με βάση την απαγόρευση, όποιος εκφράζει τη στήριξή του στην Palestine Action κινδυνεύει με φυλάκιση έως και 6 μηνών ενώ τα μέλη της μπορεί να καταδικαστούν σε ποινές κάθειρξης έως και 14 ετών.