Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η υπόθεση ενός 9χρονου αγοριού που βρέθηκε να ζει κλειδωμένο μέσα σε επαγγελματικό βαν του πατέρα του στην ανατολική χώρα από το 2024.

Το παιδί διασώθηκε έπειτα από καταγγελία γείτονα, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας του έχει τεθεί υπό προφυλάκιση.

Η καταγγελία και η αποκάλυψη

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στο χωριό Χάγκενμπαχ, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία και τη Γερμανία, έπειτα από ειδοποίηση κατοίκου που ανέφερε ότι άκουγε «ήχους παιδιού» να προέρχονται από σταθμευμένο βαν.

Σύμφωνα με τον τοπικό εισαγγελέα, Nicolas Heitz, οι αστυνομικοί παραβίασαν το όχημα και εντόπισαν το αγόρι σε κατάσταση που περιέγραψαν ως «σοκαριστική».

«Σε εμβρυϊκή στάση, ανάμεσα σε σκουπίδια και περιττώματα»

Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας, το παιδί βρέθηκε να κείτεται σε εμβρυϊκή στάση, γυμνό, σκεπασμένο με κουβέρτα, πάνω σε σωρό σκουπιδιών και δίπλα σε περιττώματα.

Ήταν έντονα υποσιτισμένο και δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει, καθώς είχε παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε καθιστή θέση. Το 9χρονο μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου και παραμένει για νοσηλεία.

Η εκδοχή του πατέρα

Ο πατέρας του παιδιού φέρεται να δήλωσε στους ερευνητές ότι αποφάσισε να κλείσει το τότε 7χρονο παιδί στο φορτηγό τον Νοέμβριο του 2024 «για να το προστατεύσει». Όπως ισχυρίστηκε, η σύντροφός του επιθυμούσε να το στείλει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελία, δεν υπήρχε κανένα ιατρικό ιστορικό που να αποδεικνύει ψυχιατρικά προβλήματα του παιδιού. Αντιθέτως, πριν την εξαφάνισή του είχε καλές επιδόσεις στο σχολείο.

Τι κατέθεσε το ίδιο το παιδί

Στην κατάθεσή του, το αγόρι ανέφερε ότι αντιμετώπιζε «μεγάλες δυσκολίες» με τη σύντροφο του πατέρα του και ότι πίστευε πως ο πατέρας του «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να το κλείσει στο βαν. Είπε επίσης ότι δεν είχε κάνει μπάνιο από το 2024.

Ποινικές διώξεις και έρευνα σε εξέλιξη

Στον πατέρα έχουν απαγγελθεί προκαταρκτικές κατηγορίες για απαγωγή και άλλα σοβαρά αδικήματα και παραμένει υπό κράτηση.

Η σύντροφός του αρνήθηκε ότι γνώριζε πως το παιδί βρισκόταν στο βαν, ωστόσο της απαγγέλθηκαν κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και για παράλειψη παροχής βοήθειας σε ανήλικο που βρίσκεται σε κίνδυνο. Αφέθηκε ελεύθερη υπό δικαστική επιτήρηση.

Η 12χρονη αδελφή του αγοριού και η 10χρονη κόρη της συντρόφου του πατέρα του τέθηκαν υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

«Όλοι πίστευαν ότι νοσηλευόταν»

Το γραφείο του εισαγγελέα ερευνά εάν και άλλα πρόσωπα γνώριζαν για την κράτηση του παιδιού. Φίλοι και συγγενείς δήλωσαν ότι πίστευαν πως το αγόρι νοσηλευόταν σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ στους εκπαιδευτικούς του είχε ειπωθεί ότι είχε μετεγγραφεί σε άλλο σχολείο.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του παιδιού ή των συγγενών του. Κάτοικοι του Χάγκενμπαχ δήλωσαν σοκαρισμένοι από την υπόθεση, τονίζοντας ότι αγνοούσαν την πραγματική κατάσταση. Ο εισαγγελέας απέφυγε περαιτέρω σχόλια, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.