Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο και viral σκηνικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στις ΗΠΑ, καθώς ο Χάντερ Μπάιντεν φέρεται να προκάλεσε δημόσια τους Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ σε αγώνα… μέσα σε κλουβί τύπου MMA.

Ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, απηύθυνε την πρόκληση στους γιους του Ντόναλντ Τραμπ, Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, προτείνοντας να λύσουν τις διαφορές τους σε ένα αγωνιστικό event μικτών πολεμικών τεχνών.

Η πρόταση, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ήρθε μετά από τηλεφώνημα του σχολιαστή των social media Άντριου Κάλαχαν, ο οποίος φέρεται να εισηγήθηκε την ιδέα ενός τέτοιου «αγώνα πρόκλησης».

Ο Χάντερ Μπάιντεν εμφανίστηκε θετικός, δηλώνοντας ότι είναι «100% μέσα» αν οργανωθεί το event, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως ακόμη κι αν δεν προχωρήσει η διοργάνωση, εκείνος «θα εμφανιστεί ούτως ή άλλως».

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ούτε ο Έρικ Τραμπ έχουν τοποθετηθεί δημόσια για την πρόκληση.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει διαστάσεις στα social media, με χρήστες να τη συγκρίνουν με μεγάλα αθλητικά events ή και με πολυσυζητημένες αναμετρήσεις που φυσικά δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Η συζήτηση εντείνεται και λόγω του γεγονότος ότι στις ΗΠΑ προγραμματίζεται μεγάλο UFC event στον Λευκό Οίκο στις 14 Ιουνίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας.