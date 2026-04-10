Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν «συστημική» έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών, σε περίπτωση που τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν πλήρως εντός τριών εβδομάδων, προειδοποίησε ο κλάδος.

Η ACI Europe, που εκπροσωπεί τα αεροδρόμια της ΕΕ, ανέφερε ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών εξαντλούνται, ενώ «ο αντίκτυπος της στρατιωτικής δραστηριότητας στη ζήτηση» επιβαρύνει περαιτέρω τις προμήθειες.

Σε σχετική επιστολή προς τον επίτροπο μεταφορών της ΕΕ γίνεται λόγος για τις «αυξανόμενες ανησυχίες του κλάδου των αεροδρομίων σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών, καθώς και για την ανάγκη προληπτικής παρακολούθησης και δράσης από την ΕΕ».

«Εάν η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ δεν επαναληφθεί με ουσιαστικό και σταθερό τρόπο εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, η συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών αναμένεται να γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ», ανέφερε η επιστολή.

Πρόσθεσε ότι η προσέγγιση της αιχμής της θερινής περιόδου, «όταν οι αεροπορικές μετακινήσεις ενεργοποιούν ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα στο οποίο βασίζονται πολλές [ευρωπαϊκές] οικονομίες», έχει εντείνει αυτές τις ανησυχίες.

Ορισμένες ασιατικές χώρες, όπως το Βιετνάμ, έχουν αρχίσει να επιβάλλουν περιορισμούς στη διανομή καυσίμων αεροσκαφών λόγω ελλείψεων, αλλά η Ευρώπη δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής εκτεταμένες ελλείψεις, αν και οι τιμές των καυσίμων έχουν διπλασιαστεί και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει για ακυρώσεις πτήσεων.

Παρά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία δύο εβδομάδων στον πόλεμο με το Ιράν, οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές.

Οι τιμές αναφοράς για τα καύσιμα αεροσκαφών στη Βορειοδυτική Ευρώπη έκλεισαν στα 1.573 δολάρια ανά τόνο την Πέμπτη, σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης τιμών Argus Media, σημειώνοντας άνοδο από τα περίπου 750 δολάρια ανά τόνο πριν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες δηλώνουν ότι διαθέτουν επαρκή αποθέματα καυσίμων για αρκετές εβδομάδες, αλλά οι προμηθευτές δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν τις παραδόσεις μέχρι τον Μάιο.

Τέσσερα ιταλικά αεροδρόμια επέβαλαν το περασμένο Σαββατοκύριακο περιορισμούς στο καύσιμο αεροσκαφών μετά από διακοπή λειτουργίας ενός βασικού προμηθευτή, αν και η έλλειψη δεν συνδέεται άμεσα με τα στενά του Ορμούζ, που αποτελούν τη διαδρομή διέλευσης για περίπου το 40% του παγκόσμιου εφοδιασμού καυσίμων αεροσκαφών.

Στην επιστολή της, η ACI Europe ζήτησε την παρακολούθηση της προσφοράς σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να βοηθηθεί ο κλάδος να συντονίσει την αντίδρασή του. «Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία χαρτογράφηση/αξιολόγηση και παρακολούθηση της παραγωγής και της διαθεσιμότητας καυσίμων αεροσκαφών σε επίπεδο ΕΕ», ανέφερε.

«Μια κρίση εφοδιασμού θα διαταράξει σοβαρά τις λειτουργίες των αεροδρομίων και τις αεροπορικές συνδέσεις, με τον κίνδυνο σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων για τις πληγείσες κοινότητες και για την Ευρώπη σε περίπτωση συστημικής έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών».

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει να μειώνουν τις υπηρεσίες τους, καθώς οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν καταστήσει ορισμένες διαδρομές μη κερδοφόρες.

Η Delta Air Lines ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα μειώσει τη χωρητικότητά της κατά 3,5%, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πτήσεων ενδιάμεσων ημερών και νυχτερινών πτήσεων, προκειμένου να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων. Αναμένει επιπλέον κόστος καυσίμων ύψους 2 δισ. δολαρίων μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου.

Η Air New Zealand έχει επίσης μειώσει ορισμένες πτήσεις λόγω του υψηλότερου κόστους καυσίμων, ενώ η πολωνική αεροπορική εταιρεία Lot μειώνει ορισμένες από τις λιγότερο δημοφιλείς υπηρεσίες της και αναμένει να αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων.