Με τίτλο «Το ειδύλλιο που κανείς δεν περίμενε», (l’idylle que personne n’attendait) το έγκυρο γαλλικό περιοδικό Paris Match δημοσιεύει φωτογραφίες που δείχνουν τον Ζορντάν Μπαρντελά και την πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα.

🚨🇫🇷 Jordan Bardella, possible candidat du RN à la présidentielle de 2027, s’affiche en couple avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles.



Με τον τίτλο του το περιοδικό φαίνεται να επιβεβαιώνει τις φήμες για ερωτική σχέση του Μπαρντελά με την Μαρία-Καρολίνα που είχαν κυκλοφορήσει από κοινή τους εμφάνιση στο Παρίσι τον Ιανουάριο για τα 200 χρόνια της εφημερίδας Le Figaro. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί σύμφωνα πάντα με το περιοδικό, στο Μονακό κατά τη διάρκεια του Grand Prix τον Μάιο του περασμένου έτους, όπου ο Μπαρντελά είχε πάει μαζί με τον πατέρα του, που είναι λάτρης των αγώνων.

Ο Μπαρντελά είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης (Rassemblement National) και θεωρείται το πιο ανερχόμενο πρόσωπο της γαλλικής δεξιάς.

Σε ηλικία 30 ετών, βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της συζήτησης για την επόμενη ημέρα της γαλλικής πολιτικής σκηνής, ειδικά ενόψει της προοπτικής των προεδρικών εκλογών του 2027.

Η Μαρία-Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών (Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles) προέρχεται από έναν από τους πιο γνωστούς ευρωπαϊκούς αριστοκρατικούς οίκους.

Είναι μέλος της οικογένειας Bourbon-Two Sicilies, με δεσμούς σε Ιταλία, Γαλλία και Μονακό, και δραστηριοποιείται σε φιλανθρωπικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, ενώ έχει επίσης ισχυρή παρουσία στα social media.

Σύμφωνα με αναλύσεις διεθνών μέσων, to φωτορεπορτάζ Μπαρντελά και Μαρίας-Καρολίνας στο Paris Match δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως lifestyle είδηση αλλά και ως πολιτικό σημείο καμπής.

Ορισμένοι σχολιαστές τη συνδέουν με την προσπάθεια του Μπαρντελά να διευρύνει το προφίλ του προς πιο παραδοσιακά και συντηρητικά ακροατήρια, ενόψει της πιθανής του ανάδειξης ως κεντρικού υποψηφίου του RN στις εκλογές του 2027.

Παράλληλα, άλλοι τονίζουν ότι τέτοιου είδους εικόνες μπορούν να λειτουργήσουν διττά: είτε ως ενίσχυση της “προεδρικής” του εικόνας είτε ως αντίφαση με το λαϊκό πολιτικό αφήγημα του κόμματος μιας και ο ίδιος γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1995 στη σχετικά υποβαθμισμένη περιοχή του Ντρανσί της Σεν-Σαιν-Ντενί, βορειοανατολικά του Παρισιού, ως μοναχοπαίδι.

Ο Μπαρντέλα μεγάλωσε κυρίως από την ανύπαντρη μητέρα του, μια βοηθό νηπιαγωγείου, τη Λουίζα Μπερτέλι-Μότα, που γεννήθηκε το 1962 στο Τορίνο, ιταλικής καταγωγής