Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ φαίνεται να βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον συντονισμό της παραγωγής και τη διασφάλιση του εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής και βιομηχανικής τους ασφάλειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, η υπό διαμόρφωση συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία πλαισίου που θα στηρίζει εναλλακτικούς προμηθευτές εκτός Κίνας, μεταξύ άλλων μέσω καθορισμού ελάχιστων τιμών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση της εξάρτησης από κινεζικές πηγές. Το σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνεται σε ευρύτερο «σχέδιο δράσης» που εξετάζεται από τις δύο πλευρές.

Ωστόσο, το Reuters επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.