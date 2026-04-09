Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κίνα, όταν μια φαντασμαγορική παράσταση μετατράπηκε σε εφιάλτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια χορεύτρια τυλίχθηκε στις φλόγες μπροστά στα έντρομα μάτια των θεατών, όταν το φόρεμά της άρπαξε φωτιά από έναν μεταλλικό κρίκο που χρησιμοποιούσε στο σόου.



Οι φλόγες επεκτάθηκαν αστραπιαία από τη φούστα προς το πάνω μέρος του σώματός της, προκαλώντας πανικό.



Ωστόσο, η ίδια επέδειξε απίστευτα αντανακλαστικά: Παρά τον αρχικό φόβο, έτρεξε αμέσως προς ένα κοντινό σημείο με νερό, καταφέρνοντας να σβήσει τη φωτιά πριν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Η ψυχραιμία της αποδείχθηκε σωτήρια, αποτρέποντας μια βέβαιη τραγωδία στη σκηνή.



Δείτε το βίντεο:

The woman suffered burns and is now in the hospital.… pic.twitter.com/Tv4BhnFHLv — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2026