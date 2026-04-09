Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι διπλωματικές διεργασίες εντείνονται για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν έξι εβδομάδες.

Μιλώντας στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πορεία των συνομιλιών, υποστηρίζοντας πως η ιρανική πλευρά εμφανίζεται πιο διαλλακτική στις κατ’ ιδίαν επαφές σε σχέση με τις δημόσιες δηλώσεις της.

Ο Τραμπ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε μια συνάντηση σε σχέση με όσα λένε στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί».

Παράλληλα, προχώρησε σε αιχμηρές δηλώσεις για την κατάσταση του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «έχουν ηττηθεί» και «δεν έχουν στρατό», ενώ εκτίμησε ότι υπάρχει σύγκλιση στα βασικά σημεία της διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, προειδοποίησε πως σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, «η επόμενη μέρα θα είναι πολύ επώδυνη».

Την ίδια στιγμή, αμερικανική αποστολή με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ετοιμάζεται να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η διπλωματική λύση.

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ η εκεχειρία στην περιοχή δείχνει ήδη σημάδια αστάθειας.

Πιέσεις στο μέτωπο Ισραήλ – Λιβάνου

Παρά το θετικό κλίμα των δηλώσεων, οι εντάσεις παραμένουν υψηλές. Δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, περιοχή όπου δρα η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας να περιοριστεί η ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ώστε να μην εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις.

«Μίλησα με τον Μπίμπι και θα ρίξει τους τόνους. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ήπιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος από την Ουγγαρία δήλωσε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση.