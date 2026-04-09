Λίγοι αρχηγοί κρατών καταφέρνουν να δημιουργήσουν μια τόσο ισχυρή και σχεδόν «λατρευτική» βάση υποστηρικτών όσο ο νεαρός παγκόσμιος ηγέτης και στρατιωτικός κυβερνήτης της Μπουρκίνα Φάσο, πρόεδρος Ιμπραήμ Τραορέ. Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ στους υποστηρικτές του φαίνεται να παρουσιάζει ρωγμές, με ορισμένους από τους πιο ένθερμους να απομακρύνονται. Ωστόσο, πέρα από τη χαρισματική απήχηση, τον ψευδο-απομονωτισμό και το εθνικιστικό αφήγημα που μοιράζονται, στην περίπτωση του Τραορέ φαίνεται να υπάρχει κάτι βαθύτερο: ένα σύστημα αυτορυθμιζόμενης, σιωπηρής επιτήρησης που καταπνίγει κάθε διαφωνία πριν ακόμη εκδηλωθεί, διασφαλίζοντας αδιαμφισβήτητη πίστη και απόλυτο έλεγχο.

Η συνέντευξη που παραχώρησε στην πρωτεύουσα Ουαγκαντούγκου αποτέλεσε ένα πλήρως σκηνοθετημένο γεγονός από το επικοινωνιακό του επιτελείο, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από καταστολή, φόβο και εντεινόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι δημοσιογράφοι προσκλήθηκαν σε μια στρογγυλή τράπεζα και η συνέντευξη μεταδόθηκε αρχικά από την κρατική τηλεόραση της χώρας πριν τους δοθεί το υλικό για χρήση. Πρόκειται για την πρώτη φορά που δυτικό μέσο ενημέρωσης παίρνει συνέντευξη από τον Τραορέ, μαζί με το ιταλικό κρατικό κανάλι Rai, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται αποκλειστικά στα γαλλικά.

Το κοινό αίτημα για διερμηνέα ή εξοπλισμό ζωντανής μετάφρασης απορρίφθηκε, ενώ υπήρξε σαφής προειδοποίηση ότι ακόμη και μία λέξη στα αγγλικά θα οδηγούσε σε άμεση διακοπή της μετάδοσης. Οι συμμετέχοντες οδηγήθηκαν σε μια έντονα φωτισμένη και προσεκτικά διακοσμημένη αίθουσα συνεδριάσεων, αφού προηγουμένως κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά αντικείμενα και ακόμη και στυλό, τα οποία κλειδώθηκαν σε ντουλάπι. Σε διπλανό χώρο, δύο σειρές ανώτατων στρατηγών παρακολουθούσαν ζωντανά τη συνέντευξη, αντιδρώντας ακόμη και με ηχηρές αποδοκιμασίες σε ερωτήσεις.

Μιλώντας σε σπαστά γαλλικά, τα οποία είχαν μαθευτεί σε λίγες ημέρες, τέθηκε το ερώτημα για το τι σημαίνει πρακτικά η «επανάσταση» του: πρόκειται για εξέγερση κατά της Δύσης ή για εσωτερική εθνική αλλαγή; Ο ίδιος απάντησε: «Επανάσταση κατά της Δύσης; Όχι. Ως επαναστάτης, κάνω διάκριση μεταξύ λαών και πολιτικής. Υπάρχουν πολλοί στην Ευρώπη και στη Δύση που μας υποστηρίζουν στον αγώνα μας. Βλέπουμε ακόμη και στα τηλεοπτικά σας προγράμματα ανθρώπους να εκφράζονται υπέρ του αγώνα μας για ελευθερία και πιστεύω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον όλων».

Ο νεαρός πρόεδρος έχει αναδειχθεί σε σύμβολο αντιιμπεριαλισμού στην Αφρική και τη μαύρη διασπορά, από τότε που ανέλαβε την εξουσία σε ηλικία 34 ετών το 2022, μέσω στρατιωτικού πραξικοπήματος που αποτέλεσε μέρος μιας σειράς ανατροπών στην περιοχή του Σαχέλ. Λίγο μετά την άνοδό του, διέκοψε τις σχέσεις με την πρώην αποικιοκρατική δύναμη, τη Γαλλία, απελαύνοντας στρατεύματα και διπλωμάτες, καταδικάζοντας τη στάση της Δύσης απέναντι στην Αφρική και ενισχύοντας ταυτόχρονα τους δεσμούς με τη Ρωσία και την Κίνα.

Όπως δήλωσε: «Οι πολιτικές ορισμένων χωρών μπορεί να είναι αντίθετες με την ιδεολογία μας. Και η επανάσταση, λογικά, θα πολεμήσει αυτή την ιδεολογία, γιατί θέλουμε να επιβληθούμε. Υπάρχουν εκείνοι που δεν θέλουν να επιβληθούμε, που θέλουν να μας κρατήσουν στη σκλαβιά και στην αποξένωση. Εμείς, η επανάσταση, πολεμάμε αυτό».

Ο ίδιος προβάλλει ως πρότυπο τον ιδρυτή της Μπουρκίνα Φάσο, Τομά Σανκάρα, έναν εμβληματικό Αφρικανό επαναστάτη που ηγήθηκε αντιιμπεριαλιστικού κινήματος πριν δολοφονηθεί το 1987. Ωστόσο, παρά την ευφράδεια και τον έλεγχο της παρουσίας του, η περιγραφή σημειώνει ότι δεν διακρίνεται η χαρακτηριστική «σπίθα» του Σανκάρα, η δυναμική, το θάρρος και η δίψα για αλλαγή.

Την ίδια στιγμή, ο Τραορέ ενισχύει τον έλεγχο της εξουσίας, καταγγέλλοντας τον ιμπεριαλισμό διεθνώς και προωθώντας εσωτερικά μεταρρυθμίσεις εμπνευσμένες από τον Σανκάρα, όπως η εθνικοποίηση βασικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των ορυχείων. Ωστόσο, ενώ επιδιώκει κυριαρχία και απεξάρτηση από τη Δύση, η κυβέρνησή του επωφελείται από δάνειο 300 εκατομμυρίων δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από πιστώσεις και επιχορηγήσεις ύψους 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Παγκόσμια Τράπεζα, την ώρα που στο εσωτερικό διαβρώνονται οι πολιτικές ελευθερίες.

Ο Τραορέ εισήγαγε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας νομοσχέδιο κατά της ομοφυλοφιλίας, ενώ δημοσιογράφοι και ακτιβιστές που ασκούν κριτική στο καθεστώς του αποστέλλονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου που διεξάγει ο στρατός κατά τζιχαντιστών που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα. Όπως ανέφεραν επανειλημμένα κάτοικοι: «υπάρχει ελευθερία λόγου, αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις κατά της επανάστασης».

Παραμένει ωστόσο αναπάντητο ποιος καθορίζει τι θεωρείται «κατά της επανάστασης» και ποια είναι τα όρια που οδηγούν έναν δημοσιογράφο στο μέτωπο ενός σκληρού πολέμου. Οι πολίτες απέφυγαν να απαντήσουν, φοβούμενοι αντίποινα.

Σε σχετική ερώτηση προς τον ίδιο για το αν υπάρχει χώρος για ατομικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία αγάπης, έκφρασης ή ακόμη και αντίθεσης προς την εξουσία του απάντησε: «Υπάρχει ελευθερία. Ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει, να εκφράζει τη γνώμη του. Ακόμη και στα τηλεοπτικά μας κανάλια βλέπετε ανθρώπους να μιλούν». Ωστόσο πρόσθεσε: «Αλλά η ελευθερία έχει τα όριά της. Για παράδειγμα, είμαστε μια χώρα σε πόλεμο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αποθαρρύνει τα στρατεύματά μας στο πεδίο της μάχης. Δεν θα επιτρέψουμε στους τοπικούς υπηρέτες του ιμπεριαλισμού να σαμποτάρουν τον αγώνα μας».

Σύμφωνα με υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν καταγραφεί εκατοντάδες εξαναγκαστικές εξαφανίσεις στη χώρα από το 2023, ενώ ακόμη και ακτιβιστές που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό φοβούνται να εκφραστούν διαδικτυακά, καθώς κινδυνεύουν οι οικογένειές τους. Αναλυτές ασφαλείας αναφέρουν ότι χάνουν πηγές, καθώς παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντοπίζονται και φιμώνονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Έκθεση της Human Rights Watch κατηγορεί τον στρατό, αλλά και παραστρατιωτικές δυνάμεις για εξωδικαστικές εκτελέσεις και εθνοτική βία που οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 1.200 αμάχων μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά τζιχαντιστικών ομάδων. Η κυβέρνηση απέρριψε τις κατηγορίες ως «εικασίες και αβάσιμους ισχυρισμούς».

Παρά τη δήλωση του Τραορέ ότι οι τρομοκράτες έχουν απωθηθεί στα σύνορα, τα στοιχεία δείχνουν διαφορετική εικόνα. Η Μπουρκίνα Φάσο κατατάχθηκε το 2025 ως η δεύτερη πιο θανατηφόρα χώρα για την τρομοκρατία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Τρομοκρατίας, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι περίπου το 60% της επικράτειας βρίσκεται υπό ισχυρή παρουσία τζιχαντιστών.

Δεδομένα που κοινοποιήθηκαν καταγράφουν 1.200 επιβεβαιωμένες επιθέσεις μέσα σε ένα έτος, με περισσότερους από 4.500 νεκρούς, περιλαμβάνοντας τρεις από τις πιο φονικές επιθέσεις παγκοσμίως το 2025. Η χαρτογράφηση δείχνει αύξηση της τρομοκρατίας από το 2019 έως το 2025 και εντατικοποίηση των επιθέσεων μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Τραορέ.

Σε σχετική ερώτηση για τις περιοχές που ελέγχονται από τρομοκράτες, ο ίδιος απάντησε: «Ονομάστε μια πόλη. Υπάρχουν λίγες μόνο που δεν έχω επισκεφθεί. Πηγαίνω παντού και όλοι πηγαίνουν παντού. Η τέχνη του ψεύδους βρίσκεται στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες».

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας παραμονής στην πρωτεύουσα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφους, ωστόσο ενδείξεις αυξανόμενης καταστολής προέκυψαν και από μια απροσδόκητη πηγή. Η ομάδα πολιτοφυλακής Citizen Watch, που οργανώνει συγκεντρώσεις υπέρ του Τραορέ και τον προστατεύει από πραξικοπήματα και απόπειρες δολοφονίας, έχασε ένα βασικό μέλος που είχε συναντηθεί την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων.

Ένας από τους ηγέτες της, ο Μαχαμαντί Μπαγκουιάν, συνελήφθη αφού άσκησε δημόσια κριτική στον υπουργό Δικαιοσύνης και πέθανε λίγο αργότερα υπό αστυνομική κράτηση. Έχει ζητηθεί σχόλιο από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια στιγμή, διεθνή μέσα αναπαρήγαγαν εκτενώς δηλώσεις του Ιμπραήμ Τραορέ από τη συνέντευξη, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις: «Ας πούμε την αλήθεια, η δημοκρατία δεν είναι για εμάς. Η δημοκρατία σκοτώνει. Αυτή είναι η δημοκρατία. Είναι αυτό που θέλουμε;».