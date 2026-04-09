Ένα απίστευτο βίντεο καταγράφει δύο γυναίκες να πιάνονται στα χέρια πάνω από ένα φέρετρο, όταν συνειδητοποίησαν ότι διατηρούσαν και οι δύο σχέση με τον άνδρα που βρισκόταν νεκρός μέσα σε αυτό, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στο Βερακρούς του Μεξικού, όταν οι δύο γυναίκες που θρηνούσαν ανακάλυψαν ότι είχαν τον ίδιο σύντροφο.

Η μία από τις δύο ακούστηκε να ψιθυρίζει «Αγάπη μου, θα μου λείψεις» μπροστά στο φέρετρο, γεγονός που προκάλεσε τις υποψίες της άλλης, η οποία επίσης διατηρούσε σχέση με τον εκλιπόντα.

Στη συνέχεια, οι δύο γυναίκες άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα πάνω από το φέρετρο, φτάνοντας στο σημείο να μετακινήσουν σχεδόν το καπάκι, ενώ οι παρευρισκόμενοι φώναζαν προσπαθώντας να τις σταματήσουν. Σε κάποια στιγμή, η μία άρπαξε ένα μπουκέτο με κρίνα της κηδείας και η άλλη επιχείρησε να της το πάρει πίσω.

Ευτυχώς ένα άτομο ντυμένο στα μαύρα παρενέβη, πιάνοντας τη μία από τις δύο από τον ώμο, προκειμένου να βάλει τέλος στη συμπλοκή.