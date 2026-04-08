Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε «σκανδαλώδη» σχόλια για τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, καθώς επανέλαβε τις κατηγορίες της Βουδαπέστης ότι το Κίεβο χρησιμοποιεί τις ενεργειακές προμήθειες σε μια προσπάθεια να επηρεάσει τις εκλογές.

Ο Βανς προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στη Βουδαπέστη, που είχε στόχο να ενισχύσει τις πιθανότητες εκλογής του εθνικιστή Όρμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη πρόκληση της 16ετούς διακυβέρνησής του στις εκλογές της 12ης Απριλίου που θεωρούνται κρίσιμες για την επιρροή των υποστηρικτών του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη.

Οι τεταμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας, με την Βουδαπέστη να κατηγορεί το Κίεβο για σκόπιμη διακοπή των ροών πετρελαίου μέσω του αγωγού πετρελαίου Druzhba σε μια προσπάθεια να επηρεάσει τις εκλογές.

Το Κίεβο δηλώνει ότι ο εν λόγω αγωγός υπέστη ζημιές από επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα τέλη Ιανουαρίου και προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ζημιές το ταχύτερο δυνατόν.

Η Ουγγαρία αντέδρασε μπλοκάροντας ένα δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, ωθώντας τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώσει ότι θα μπορούσε να δώσει τη διεύθυνση οποιουδήποτε ευθύνεται γι’ αυτό στον ουκρανικό στρατό, ο οποίος θα μπορούσε «να μιλήσει μαζί του στη δική του γλώσσα».

Κατηγορίες Βανς για ανάμειξη στις εκλογές

Μιλώντας σε ουγγρικό πανεπιστήμιο, ο Βανς είπε ότι ο Όρμπαν τον είχε ενημερώσει για τα σχόλια του Ζελένσκι.

«Είναι εντελώς σκανδαλώδες», είπε ο Βανς. «Δεν πρέπει ποτέ να έχεις έναν επικεφαλής κυβέρνησης… να απειλεί τον επικεφαλής της κυβέρνησης ενός συμμαχικού έθνους».

Στη συνέχεια, ο Βανς κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι υιοθετούν δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν αναφέρονται στη λεγόμενη ξένη παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016 και στις ουγγρικές εκλογές.

«Το είδατε αυτό το 2016, όταν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήταν πραγματικό σκάνδαλο το γεγονός ότι η ρωσική κυβέρνηση αγόρασε διαφημίσεις στο Facebook αξίας περίπου 500.000 δολαρίων… Αυτή είναι ξένη επιρροή», είπε.

«Αλλά αυτό που δεν είναι ξένη επιρροή, είναι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί με δισεκατομμύρια δολάρια που παρακρατούνται από την Ουγγαρία επειδή εσείς προστατεύετε τα σύνορά σας… Αυτό που δεν είναι ξένη επιρροή είναι όταν οι Ουκρανοί κλείνουν αγωγούς, προκαλώντας δεινά στον ουγγρικό λαό σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τις εκλογές».

Η Βουδαπέστη έχει εμπλακεί σε μια μακροχρόνια διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση για ζητήματα που κυμαίνονται από την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης έως τη μεταχείριση των μεταναστών.

Ο Βανς είχε ήδη μιλήσει για παρέμβαση της ΕΕ στις ουγγρικές εκλογές σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Τρίτη. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε σήμερα ότι οι Βρυξέλλες θα χρησιμοποιήσουν την διπλωματική οδό «για να μεταφέρουν τις ανησυχίες μας στους Αμερικανούς ομολόγους μας» μετά από αυτά τα σχόλια.

Η ουκρανική προεδρία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να προβεί σε σχετικά σχόλια.