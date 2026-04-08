Η Ιρακινή οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολά, προσκείμενη στο Ιράν, απελευθέρωσε χθες Τρίτη την αμερικανίδα δημοσιογράφο Σέλι Κίτλσον, η οποία απήχθη στα μέσα Μαρτίου, ανακοίνωσαν η παράταξη και η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η απελευθέρωσή της αναγγέλθηκε από την οργάνωση μερικές ώρες προτού η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφωνήσουν να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, έπειτα από πέντε και πλέον εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε την αμερικανίδα κατηγορούμενη Σέλι Κίτλσον υπό τον όρο θα εγκαταλείψει αμέσως τη χώρα», ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή του ο Αμπού Μουτζάχιντ αλ Ασάφ, αξιωματούχος της οργάνωσης αρμόδιος για ζητήματα ασφαλείας.

Πρόσθεσε πως πρόκειται για χειρονομία κατ’ εξαίρεση η οποία «δεν θα επαναληφθεί» καθώς «βρισκόμαστε σε πόλεμο που διεξάγει ο σιωνιστοαμερικανός εχθρός εναντίον του ισλάμ, και σε αυτή την κατάσταση, πολλές θεωρήσεις εγκαταλείπονται».

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω X. «Είμαστε ανακουφισμένοι που αυτή η Αμερικανίδα είναι πλέον ελεύθερη και εργαζόμαστε για να διευκολύνουμε την αναχώρησή της από το Ιράκ με κάθε ασφάλεια», ανέφερε.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα ιρακινά σώματα ασφαλείας δήλωνε την 1η Απριλίου ότι συνελήφθη μέλος παράταξης προσκείμενης στο Ιράν που συνδεόταν με την απαγωγή της αμερικανίδας δημοσιογράφου.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο είχε πει ότι η κ. Κίτλσον απήχθη από την οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολά («Ταξιαρχίες της Χεζμπολά»), που είναι καταχωρισμένη στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν είχε δημοσιοποιήσει το όνομα της ενδιαφερόμενης, που όμως ανέφεραν οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας, όπως και μέσα ενημέρωσης για τα οποία εργάζεται. Η δημοσιογράφος με έδρα τη Ρώμη καλύπτει την επικαιρότητα για λογαριασμό διαφόρων μέσων, όπως για παράδειγμα ο ιστότοπος Al Monitor.