Εμφανώς ενοχλημένος για τη διαρροή στον Τύπο περί ύπαρξης αγνοούμενου αεροπόρου στο Ιράν, μετά την κατάρριψη μαχητικού F-15, ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.

Δεν δίστασε μάλιστα να απειλήσει με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που διέρρευσε την είδηση, εάν αρνηθεί να αποκαλύψει την πηγή του, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας.

Ο Τραμπ επεσήμανε πως οι Ιρανοί δεν γνώριζαν ότι υπήρχε «αγνοούμενος» και η διαρροή της είδησης έθεσε σε κίνδυνο την τεράστια επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του.

Η κατάρριψη του μοιραίου F-15

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15E Strike Eagle των ΗΠΑ καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πάνω από το Ιράν, εν μέσω της εν εξελίξει σύγκρουσης στην περιοχή. Το αεροσκάφος μετέφερε διμελές πλήρωμα, το οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος σε εχθρικό έδαφος.

Ο ένας εκ των δύο αεροπόρων εντοπίστηκε και διασώθηκε σχετικά γρήγορα, ωστόσο ο δεύτερος – αξιωματικός οπλικών συστημάτων – παρέμεινε αγνοούμενος για ώρες, προκαλώντας συναγερμό στις αμερικανικές δυνάμεις.

Ακολούθησε μία από τις πιο σύνθετες και επικίνδυνες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των τελευταίων ετών. Ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ εισήλθαν βαθιά στο Ιρανικό έδαφος, επιχειρώντας σε ορεινή και εχθρική περιοχή, ενώ η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από δεκάδες έως και εκατοντάδες αεροσκάφη (μεταγωγικά, ελικόπτερα, μαχητικά και ιπτάμενα τάνκερ).

Ο αγνοούμενος αεροπόρος, τραυματισμένος, κατάφερε να επιβιώσει για περίπου 48 ώρες αποφεύγοντας τον εντοπισμό από Ιρανικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η επιχείρηση διάσωσης αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, όπως μηχανικές βλάβες σε αεροσκάφη και εχθρικά πυρά, με αποτέλεσμα να ληφθούν έκτακτες αποφάσεις, ακόμη και η καταστροφή αμερικανικού εξοπλισμού για να μην πέσει στα χέρια του Ιράν.

Τελικά, μετά από πολυήμερη και υψηλού ρίσκου επιχείρηση, ο αεροπόρος εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε με επιτυχία, κλείνοντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο κεφάλαιο της σύγκρουσης. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την αποστολή «εξαιρετικά τολμηρή», ενώ το περιστατικό ανέδειξε τόσο τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ΗΠΑ όσο και το υψηλό επίπεδο κινδύνου των επιχειρήσεων σε Ιρανικό έδαφος.