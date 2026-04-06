Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας πεζοπόρος στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από σμήνος μελισσών, το οποίο τον τσίμπησε περισσότερες από 100 φορές κατά τη διάρκεια ανάβασής του σε βουνό της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Φοίνιξ, καθώς η σοβαρότητα των τραυμάτων του δεν του επέτρεπε να συνεχίσει την κατάβασή του από το Όρος Λούκ-Άουτ. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, τα οποία έστειλαν ελικόπτερο στο σημείο. Οι διασώστες τον ανέσυραν με ειδικό μηχανισμό και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, πριν διακομιστεί με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

Οι Aρχές επιβεβαιώνουν ότι ο πεζοπόρος δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα του Φοίνιξ απευθύνει αυστηρές συστάσεις προς τους πολίτες που επιλέγουν δραστηριότητες στη φύση. Συγκεκριμένα, καλεί τους πεζοπόρους να αποφεύγουν την ενόχληση κυψελών, να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα και να μην χρησιμοποιούν αρωματικά προϊόντα κατά την παραμονή τους σε εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν ότι σε περίπτωση συνάντησης με σμήνος μελισσών, οι πολίτες θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα τρέχοντας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το κεφάλι και το πρόσωπό τους, με ιδιαίτερη προσοχή στην κάλυψη του στόματος.

Ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο της πολιτείας της Αριζόνα, Φρανκ Λοβέκιο, εξήγησε ότι το δηλητήριο από επαναλαμβανόμενα τσιμπήματα μελισσών μπορεί ουσιαστικά να «συνθλίψει τους μυς». Μιλώντας στο FOX 10, υπογράμμισε ότι οι μέλισσες στην Αριζόνα παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο επιθετικότητας και δεν είναι ασυνήθιστο να σημειώνονται περιστατικά όπου ένα άτομο δέχεται εκατοντάδες τσιμπήματα σε ένα και μόνο συμβάν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όλα σχετίζονται με την προστασία της βασίλισσας και της κυψέλης», προσθέτοντας ότι τα έντομα εκπέμπουν σήματα που προσελκύουν και άλλες μέλισσες, οδηγώντας σε μαζική επίθεση.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο ασυνήθιστα θερμός χειμώνας έχει αυξήσει σημαντικά τη δραστηριότητα των μελισσών στην Αριζόνα, γεγονός που συνδέεται με την αύξηση παρόμοιων περιστατικών το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρει το Sky News. Μάλιστα, μόλις την περασμένη εβδομάδα, πέντε άτομα δέχθηκαν τσιμπήματα, εκ των οποίων ένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όταν σμήνος μελισσών διέκοψε αγώνα γυναικείου λακρός σε πανεπιστημιακή πανεπιστημιούπολη στο Τέμπι.