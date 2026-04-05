Η ICE αλλάζει στρατηγική μετά τη Μινεσότα

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται να αλλάζει στρατηγική στη διαχείριση της μετανάστευσης, προτιμώντας τη συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, αντί για τις βίαιες επιχειρήσεις όπως στη Μινεσότα.

Ο Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος ανέλαβε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας μετά την απομάκρυνση της Κρίστι Νόεμ, δήλωσε σε ακρόαση στο Κογκρέσο ότι «η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας».

«Θα ήθελα να δω την ICE να δρα περισσότερο ως υπηρεσία μεταφοράς και λιγότερο ως δύναμη πρώτης γραμμής. Αν καταφέρουμε να επιστρέψουμε στην απλή συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου, θα πηγαίνουμε εμείς σε αυτές και θα παραλαμβάνουμε αυτούς τους εγκληματίες από τις φυλακές τους», είπε ο Μάλιν.

Η επιχείρηση στη Μινεσότα ήταν εξαιρετικά επιθετική και ορατή: ομοσπονδιακοί πράκτορες έριχναν διαδηλωτές στο έδαφος, χρησιμοποιούσαν δακρυγόνα σε γειτονιές και έξω από σχολεία, τραβούσαν ανθρώπους από τα αυτοκίνητά τους και, τελικά, προκάλεσαν το θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών. Οι τακτικές αυτές προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια, με έρευνα του NPR/PBS News/Marist να δείχνει ότι τα δύο τρίτα των Αμερικανών θεωρούσαν ότι η ICE είχε ξεπεράσει τα όρια.

Συνεργασία της ICE με τις τοπικές αρχές

Οι δηλώσεις του Μάλιν δείχνουν αυξημένη έμφαση στο πρόγραμμα 287(g), που επιτρέπει σε κρατικούς και τοπικούς αστυνομικούς να αναλαμβάνουν ορισμένα καθήκοντα των πρακτόρων της ICE. Το πρόγραμμα υπήρχε για δεκαετίες, αλλά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξήθηκε δραματικά. Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ το 2019 υπήρχαν μόλις 45 συμφωνίες, ενώ μόνο το 2025 ξεπέρασαν τις 1.100, σύμφωνα με ανάλυση του NPR. Σήμερα, οι συμφωνίες έχουν αυξηθεί σε πάνω από 1.600 σε 39 πολιτείες, σύμφωνα με στοιχεία της ICE.

Περίπου το ένα τρίτο ολόκληρου του πληθυσμού των ΗΠΑ ζει πλέον σε μια κομητεία όπου μια τοπική υπηρεσία επιβολής του νόμου έχει υπογράψει μια συμφωνία 287(g), σύμφωνα με έκθεση της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών (American Civil Liberties Union ACLU) που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο.

Το πιο εντατικό μοντέλο, γνωστό ως Task Force Model, δίνει εξουσιοδότηση στους τοπικούς αστυνομικούς να εφαρμόζουν τον μεταναστευτικό νόμο, ακόμη και κατά τη διάρκεια καθημερινών ελέγχων. Το πρόγραμμα αυτό, που είχε σταματήσει επί κυβέρνησης Ομπάμα, επανήλθε με την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία και πλέον αποτελεί την πλειονότητα των συμφωνιών 287(g), με πάνω από 13.000 αστυνομικούς να συμμετέχουν.

Επιπτώσεις για τις κοινότητες

Δεν είναι ασυνήθιστο για τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ να συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης, ακόμη και εάν δεν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία. Αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, είναι οι εντολές σε πολιτείες όπως η Φλόριντα και το Τέξας, όπου οι πολιτειακοί αξιωματούχοι απαιτούσαν από ορισμένες ή όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα 287(g). Μόνο σε αυτές τις δύο πολιτείες, η έκθεση της ACLU εκτιμά ότι περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε μέρη όπου οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου υπέγραψαν μία από αυτές τις συμφωνίες.

Η Φλόριντα έχει τις περισσότερες συμφωνίες 287(g) στη χώρα, μαζί με το Τέξας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ICE. Η κυβέρνηση της πολιτείας αύξησε την πίεση σε όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου της Φλόριντα να εγγραφούν, παρά το γεγονός ότι απαιτούνταν μόνο σερίφηδες. Υπήρχαν κίνητρα με τη μορφή μπόνους για τους αστυνομικούς που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση, αλλά και απειλές για την καθαίρεση των εκλεγμένων αξιωματούχων που αρνήθηκαν να υπογράψουν.

Η εκστρατεία αυτή αποδείχθηκε επιτυχημένη

Τουλάχιστον 1.800 αστυνομικοί στους αυτοκινητόδρομους της Φλόριντα έχουν εκπαιδευτεί ώστε να εφαρμόζουν τη μεταναστευτική νομοθεσία παράλληλα με τα καθήκοντά τους. Αυτό έχει οδηγήσει σε περιπτώσεις όπου απλοί τροχονομικοί έλεγχοι — όπως για φιμέ τζάμια ή μη χρήση φλας — εξελίσσονται σε ελέγχους για το μεταναστευτικό καθεστώς, κάτι που παρατηρείται και στο Τέξας.

Οι συλλήψεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, με το Συμβούλιο Επιβολής του Νόμου περί Μετανάστευσης της Πολιτείας της Φλόριντα να αναφέρει τουλάχιστον 10.000 συλλήψεις μεταναστών μόνο από τοπικές υπηρεσίες, όχι από την ICE, από τον περασμένο Αύγουστο. Η πλειονότητα αυτών των συλλήψεων πραγματοποιούνται από αστυνομικούς της Φλόριντα, την περιπολία αυτοκινητοδρόμων.

Η ICE αλλάζει στρατηγική μετά τη Μινεσότα

Διαδηλωτές κρατούν ένα πλακάτ που απεικονίζει έναν πράκτορα της ICE ως αμειβόμενο υποκινητή κατά τη διάρκεια διαδήλωσης διαμαρτυρίας “No Kings” στο Λος Άντζελες στις 28 Μαρτίου 2026. (Φωτογραφία: Etienne Laurent/AFP) Ωστόσο, η συνεργασία τοπικής αστυνομίας με την ICE καθιστά δυσκολότερη την ενημέρωση της κοινότητας για τις επιχειρήσεις μετανάστευσης, επισημαίνει η Κριστίν Έτερ, διευθύντρια πολιτικής και νομικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Μεταναστευτικού Δικαίου του Τέξας.

Σύμφωνα με την Έτερ, στο Τέξας η συνεργασία της τοπικής αστυνομίας με τις ομοσπονδιακές αρχές είναι πολύ πιο διακριτική σε σχέση με τις τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στη Μινεσότα, όπου παρατηρητές παρακολουθούσαν τους πράκτορες της ICE και χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες για να ειδοποιούν τους γείτονες για την παρουσία της.

«Η σφυρίχτρα σας δεν λειτουργεί στο Τέξας. Δεν θα χρειαστείτε σφυρίχτρα στο Τέξας επειδή δεν θα βιώσετε ποτέ αυτά που έγιναν στη Μινεάπολη», λέει η Έτερ.

Η άποψη της τοπικής αστυνομίας

Σε ορισμένες υπηρεσίες που έχουν υπογράψει συμφωνίες 287(g) έχουν προσφερθεί κίνητρα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων η κάλυψη των μισθών, των παροχών και των υπερωριών για κάθε αξιωματικό που έχει εκπαιδευτεί, καθώς και χιλιάδες δολάρια για νέο εξοπλισμό και οχήματα.

Πολλοί σερίφηδες υποστηρίζουν την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη μετανάστευση. Ωστόσο, άλλοι ανησυχούν ότι η συνεργασία με ομοσπονδιακές αρχές υπονομεύει την εμπιστοσύνη της κοινότητας και αποτρέπει μετανάστες από το να καλέσουν την αστυνομία ή να συμμετάσχουν σε έρευνες. Ορισμένες πολιτείες, όπως το Μέριλαντ, έχουν απαγορεύσει τις συμφωνίες 287(g).

Στη Φλόριντα, ο μεγάλος αριθμός ατόμων που έχουν συλληφθεί από την τοπική αστυνομία έχει προκαλέσει αμηχανία ακόμη και σε μερικούς από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.

«Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που εργάζονται σκληρά. Τα παιδιά τους σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο ή πηγαίνουν σχολείο. Πηγαίνουν στην εκκλησία την Κυριακή. Δεν παραβιάζουν τον νόμο. Ζουν το αμερικανικό όνειρο», δήλωσε ο σερίφης Γκρέιντι Τζαντ, της κομητείας Πολκ στη Φλόριντα, σε συνεδρίαση της κρατικής επιτροπής μετανάστευσης τον περασμένο μήνα.

Ο Τζαντ τόνισε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ακράδαντα στη σύλληψη όσων έχουν διαπράξει εγκλήματα, αλλά είπε ότι «ίσως χρειάζεται να υπάρξει μια οδός» για τους μετανάστες που είναι νομοταγείς και συμβάλλουν στην κοινωνία. Δεν είναι επίσης σαφές εάν η πρόσφατη αντίδραση στη Φλόριντα από αρκετούς συντηρητικούς σερίφηδες θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση στην πολιτεία. Μέχρι στιγμής, οι υποστηρικτές των μεταναστών λένε ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά.