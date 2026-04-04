Το Ιράν ενέκρινε τη διέλευση πλοίων ενός Γαλλικού και ενός Τουρκικού που μεταφέρουν απαραίτητα αγαθά στα λιμάνια της μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με μια επιστολή που επικαλέστηκε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η επιστολή αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι πλοία κατευθύνονται σε ιρανικά λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται στον Κόλπο του Ομάν, τονίζοντας ότι τα πλοία θα πρέπει να συντονιστούν με τις αρχές και να συμμορφωθούν με τα πρωτόκολλα που έχουν καταρτιστεί για τη διέλευση των στενών, μετέδωσε το Tasnim.

Το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ από τα οποία διακινούνταν περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαϊκού εμπορίου, σε αντίποινα για τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ που άρχισαν στις 28 Φεβρουαρίου.