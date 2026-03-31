Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ ανακοίνωσε ότι όλα τα σπίτια σε λιβανέζικα χωριά κοντά στα σύνορα θα ισοπεδωθούν, υιοθετώντας το «μοντέλο Ράφα και Μπεΐτ Χανούν» από τη Γάζα. Υπογράμμισε ότι κανείς από τους περίπου 600.000 Λιβανέζους που έχουν διαφύγει από τον Νότο δεν θα επιστρέψει πριν διασφαλιστεί η «απόλυτη ασφάλεια» των κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ.

Η Ιερουσαλήμ σχεδιάζει τη δημιουργία μόνιμης ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, με ισραηλινό έλεγχο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι και τις γέφυρές του, σε περιοχή που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα δέκατο της λιβανέζικης επικράτειας. Ο Κατζ έκανε λόγο για γραμμή άμυνας έναντι αντιαρματικών πυραύλων και για εξουδετέρωση των επίλεκτων μονάδων «Ραντγουάν» της Χεζμπολάχ, καθώς και της υποδομής οπλισμού στο Νότο.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει σχεδόν 5.000 ρουκέτες, πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης στις 2 Μαρτίου. Σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, 1.247 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων 124 παιδιά και 52 υγειονομικοί, ενώ πηγές αναφέρουν πάνω από 400 νεκρούς μαχητές της Χεζμπολάχ.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη πολεμική αναμέτρηση Ισραήλ–Χεζμπολάχ από το 2024, κατά την οποία το Ισραήλ είχε σκοτώσει τον ηγέτη της οργάνωσης Χασάν Νασράλα και χιλιάδες μαχητές της. Ο ισραηλινός στρατός μετρά μέχρι στιγμής δέκα νεκρούς στρατιώτες σε συγκρούσεις με τη λιβανέζικη οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1982 από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.