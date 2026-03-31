Ένα παλιό βίντεο της μητέρας του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε ξανά στη δημοσιότητα και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, με χρήστες από όλο τον κόσμο να σχολιάζουν την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τον ίδιο, τόσο στην εμφάνιση όσο και στον τρόπο που μιλά και εκφράζεται.

Το απόσπασμα δείχνει τη Μέρι Αν ΜακΛέοντ Τραμπ, η οποία πέθανε το 2000 σε ηλικία 88 ετών, να δίνει συνέντευξη το 1994 στην ιρλανδική εκπομπή «It’s Bibi». Το βίντεο επανήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες μέσω ανάρτησης στο X, όπου έγινε γρήγορα viral και συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις.

Στη συνέντευξη, η μητέρα του Ντόναλντ Τραμπ μιλά για τα παιδικά της χρόνια στη Σκωτία, εξηγώντας ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Στόρνογουεϊ, ένα μικρό χωριό στο νησί Λιούις, στις Εβρίδες, το οποίο περιέγραψε ως «ένα όμορφο μικρό νησί».

Όπως ανέφερε, έζησε εκεί μέχρι να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη το 1930, όπου γνώρισε τον σύζυγό της, Φρεντ Τραμπ. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1936, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Madison Avenue Presbyterian Church, ενώ ακολούθησε μικρή δεξίωση περίπου 25 ατόμων στο ξενοδοχείο Carlyle στο Μανχάταν. Στη συνέχεια, η ίδια επέστρεψε για ένα διάστημα στη Σκωτία πριν εγκατασταθεί οριστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συνέντευξη είχε μαγνητοσκοπηθεί στο Trump Taj Mahal στο Ατλάντικ Σίτι, στο πλαίσιο ειδικής εκπομπής για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου. Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να βρίσκεται εκεί, καθώς βρισκόταν στο Χόλιγουντ εκείνη την περίοδο.

Η Μέρι Αν ανέφερε επίσης ότι ο γιος της είχε δεχτεί τηλεφώνημα από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος φέρεται να του πρότεινε να κάνει μια σύντομη εμφάνιση σε ταινία. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε σε ποια παραγωγή αναφερόταν, ενώ είναι γνωστό ότι ο Τραμπ δεν εμφανίστηκε τελικά σε ταινία του συγκεκριμένου σκηνοθέτη.

Το βίντεο προκάλεσε καταιγισμό σχολίων, κυρίως λόγω της έντονης ομοιότητας μητέρας και γιου. «Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά ακριβώς όπως η Σκωτσέζα μητέρα του, μοιάζουν ακόμα και στις κινήσεις», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε ότι «οι εκφράσεις και τα μοτίβα ομιλίας είναι ίδια».

Άλλοι έκαναν λόγο για «ανατριχιαστική» ομοιότητα, τονίζοντας ότι «έχει τις ίδιες χειρονομίες», ενώ δεν έλειψαν και πιο χιουμοριστικά σχόλια. «Μοιάζει σαν ο Τραμπ να φοράει περούκα και να έχει κάνει βικτωριανό μακιγιάζ», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος παραδέχτηκε ότι αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για τον ίδιο μεταμφιεσμένο.

Η Μέρι Αν και ο Φρεντ Τραμπ απέκτησαν πέντε παιδιά, αν και ο δεύτερος γιος τους, Φρεντ Τζούνιορ, πέθανε σε ηλικία 42 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα αλκοολισμού.

Η ίδια πέθανε το 2000 στο Long Island Jewish Medical Center στο Νιου Χάιντ Παρκ, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Το βίντεο, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη μαγνητοσκόπησή του, συνεχίζει να τραβά την προσοχή, με πολλούς να εντυπωσιάζονται από το πόσο έντονα έχουν περάσει χαρακτηριστικά, εκφράσεις και τρόπος ομιλίας από τη μία γενιά στην άλλη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail.