Μια γυναίκα από το Τενεσί πέρασε πέντε μήνες στη φυλακή, όταν σύστημα αναγνώρισης προσώπου την ταύτισε λανθασμένα με ύποπτη για τραπεζική απάτη σε πολιτεία όπου δεν είχε βρεθεί ποτέ.

Η 50χρονη Άντζελα Λιπς συνελήφθη αρχικά τον Ιούλιο στο ενοικιαζόμενο σπίτι της στο Τενεσί και στα τέλη Οκτωβρίου εκδόθηκε στο Φάργκο της Βόρειας Ντακότα, σε απόσταση άνω των 1.600 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας της, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν μέσω καμπάνιας GoFundMe.

Η αστυνομία του West Fargo χρησιμοποίησε «τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου», η οποία υπέδειξε τη Λιπς ως πιθανή ύποπτη σε τοπική υπόθεση απάτης. Όπως ανέφερε σε αμερικανικό δίκτυο ο αρχηγός της αστυνομίας του Φάργκο, Ντέιβ Ζιμπόλσκι, στη συνέχεια ακολούθησαν «επιπλέον ερευνητικά βήματα ανεξάρτητα από την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση» και να επιβεβαιώσουν την εμπλοκή της.

Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το συγκεκριμένο σύστημα «ήταν μέρος του προβλήματος» που οδήγησε στη λανθασμένη σύλληψη. Η αστυνομία του West Fargo διευκρίνισε ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Clearview AI, η οποία «εντόπισε έναν πιθανό ύποπτο με παρόμοια χαρακτηριστικά με την Άντζελα Λιπς».

Η γυναίκα κρατήθηκε για τρεις μήνες στο Τενεσί, καθώς οι τοπικές αρχές δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τη Βόρεια Ντακότα για την αποδοχή της έκδοσής της. Όπως ανέφερε η ίδια, το ταξίδι της προς τη Βόρεια Ντακότα ήταν «η πρώτη φορά που μπήκα σε αεροπλάνο», προσθέτοντας ότι θα είναι και η τελευταία που επισκέφθηκε την πολιτεία, όπως αναφέρει η New York Post.

Όταν έφτασε στο Φάργκο, της ορίστηκε δικηγόρος, ο οποίος εξασφάλισε τραπεζικά στοιχεία που αποδείκνυαν πως βρισκόταν στο Τενεσί την περίοδο που διαπράχθηκε η απάτη. «Χρειάστηκαν πέντε λεπτά για να καταρρεύσει όλη η υπόθεση. Πέντε λεπτά», ανέφερε η ίδια.

Στις 23 Δεκεμβρίου, περισσότερο από πέντε μήνες μετά τη σύλληψή της, αστυνομικός, εισαγγελέας και δικαστής συμφώνησαν από κοινού στην απόσυρση των κατηγοριών, προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Η Λιπς αφέθηκε ελεύθερη την παραμονή των Χριστουγέννων.

Παρά την αποφυλάκισή της, οι συνέπειες υπήρξαν σοβαρές, καθώς, όπως υποστήριξε, η φήμη της επλήγη, έχασε το σπίτι της, ενώ τα προσωπικά της αντικείμενα κατασχέθηκαν λόγω ανεξόφλητων οφειλών σε αποθηκευτικό χώρο. «Δεν είμαι η ίδια γυναίκα που ήμουν. Δεν νομίζω ότι θα γίνω ποτέ», σημείωσε.

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία του Φάργκο ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον δεδομένα από το σύστημα Clearview AI του West Fargo, επισημαίνοντας ότι δεν γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας του. Παράλληλα, προχωρά σε αλλαγές στις διαδικασίες, με τα στοιχεία αναγνώρισης προσώπου να ελέγχονται πλέον σε τακτική βάση από ανώτερους αξιωματικούς.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες για τη διόρθωση των λαθών και την αναζήτηση των πραγματικών υπόπτων στην υπόθεση απάτης.