Η τουρκική κυβέρνηση φέρεται να ολοκλήρωσε την κατασκευή κατοικίας για τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν στο Ιμραλί, το νησί-φυλακή, ανοίγοντας νέο κύκλο ερωτημάτων για τις ισορροπίες στο κουρδικό μέτωπο. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από τον συμπρόεδρο του φιλοκουρδικού DEM Τουντζέρ Μπακιρχάν, ο οποίος μίλησε για «κτήριο ή σπίτι» εντός ενός ήδη υπάρχοντος «συγκροτήματος» στο νησί.

Η αποκάλυψη ήρθε μετά τη μαραθώνια, πεντάωρη συνάντηση της λεγόμενης «αντιπροσωπείας Ιμραλί» του DEM με τον Οτσαλάν, παρουσία και εκπροσώπων του τουρκικού κράτους. Σύμφωνα με τον Μπακιρχάν, το επίκεντρο των συνομιλιών ήταν η άρση «εμπλοκών» και τα επόμενα βήματα σε αυτό που η κουρδική πλευρά περιγράφει ως «δεύτερη φάση» της ειρηνευτικής διαδικασίας με την Άγκυρα, σε μια περίοδο κατά την οποία ισχύει κατάπαυση του πυρός από τον Οκτώβριο του 2024.

Η υπόθεση αγγίζει τον πιο ευαίσθητο νεύρο της σύγχρονης Τουρκίας: τον ρόλο του Οτσαλάν, ο οποίος κρατείται ισοβίως από το 1999, όταν συνελήφθη σε επιχείρηση μυστικών υπηρεσιών στην Κένυα, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί ως συμβολικό και πολιτικό κέντρο βάρους για το ευρύτερο κουρδικό κίνημα. Παράλληλα, αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη σύνθετη δομή του κουρδικού χώρου, όπου η ιστορική οργάνωση PKK έχει δώσει τη θέση της στην ομπρέλα KCK, με ένοπλες και πολιτικές δομές από τα Κανδήλι μέχρι τη βόρεια Συρία και την Ευρώπη.

Στο εσωτερικό της Τουρκίας, το DEM, ως νόμιμο πολιτικό σκέλος του κουρδικού κινήματος με σημαντική κοινοβουλευτική και αυτοδιοικητική παρουσία, κινείται διαρκώς ανάμεσα στην κάλπη και την απειλή κρατικών παρεμβάσεων, καθώς η Άγκυρα δεν διστάζει να καταργεί εκλεγμένες κουρδικές δημοτικές αρχές και να τοποθετεί διορισμένους επιτρόπους. Σε αυτό το πλαίσιο, η «αναβάθμιση συνθηκών» για τον Οτσαλάν στο Ιμραλί μπορεί να διαβαστεί τόσο ως μήνυμα προς το κουρδικό ακροατήριο όσο και ως εργαλείο τακτικής στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι, όπου, όπως έχει γραφτεί, λειτουργεί μια de facto «συμμαχία Ερντογάν–PKK» όταν οι συγκυρίες το επιβάλλουν.

Η οικοδόμηση του σπιτιού στο νησί-φυλακή δεν αλλάζει μόνο το σκηνικό γύρω από τον ίδιο τον Οτσαλάν, αλλά και την αφήγηση της Άγκυρας προς την τουρκική κοινή γνώμη, που συχνά προετοιμάζεται σταδιακά για θεαματικές στροφές στη ρητορική περί «τρομοκρατίας» και διαλόγου. Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης εξωτερικής και εσωτερικής πίεσης, η Τουρκία φαίνεται να επενδύει σε μια νέα, ελεγχόμενη φάση διαχείρισης του κουρδικού, όπου ο έγκλειστος ηγέτης στο Ιμραλί εξακολουθεί να είναι, ακόμη και μέσα από τους τέσσερις τοίχους του– κεντρικό πολιτικό χαρτί.