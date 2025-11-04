Ο φυλακισμένος ηγέτης των Κούρδων ανταρτών Αμπντουλάχ Οτσαλάν καλεί σε δράση με «σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης» για να έρθει σε πέρας η τρέχουσα ειρηνευτική διαδικασία με την Τουρκία, σε μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από Τούρκους βουλευτές.

«Για να περάσουμε σε μια θετική φάση, είναι ουσιώδες καθένας να δράσει με ευαισθησία, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης», γράφει ο ιστορικός ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), τον οποίο επισκέφθηκε χθες, Δευτέρα, αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM.

Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος τον Φεβρουάριο κάλεσε το κίνημά του να διαλυθεί, κρατείται από το 1999 σε απομόνωση στο νησί-φυλακή του Ιμραλί, στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης.

Το PKK ανακοίνωσε στις 26 Οκτωβρίου την αποχώρηση προς το βόρειο Ιράκ των τελευταίων μαχητών του που ήταν παρόντες στην Τουρκία, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο η Άγκυρα.

Στη διάρκεια τελετής τον Ιούλιο, περίπου τριάντα ένστολοι μαχητές είχαν κάψει συμβολικά τα όπλα τους.

Το φιλοκουρδικό κόμμα, τρίτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, ζητάει «να περάσουμε στη δεύτερη φάση, δηλαδή στο νομικό και το πολιτικό στάδιο».

«Καταβάλλουμε προσπάθειες για να αναπτύξουμε μια θετική φάση και όχι μια καταστροφική και αρνητική φάση», συνεχίζει ο Οτσαλάν. «Η ολοκλήρωση του κουρδικού φαινομένου σε όλες τις διαστάσεις του μέσα στο νομικό πλαίσιο της Δημοκρατίας και μια σταθερή διαδικασία μετάβασης πρέπει να αποτελέσουν το θεμέλιο», γράφει.

Μια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή σχεδιάζει από τον Αύγουστο αυτή τη μετάβαση προς την ειρήνη, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Θα πρέπει κυρίως να αποφασίσει για την τύχη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν και για ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας για τους μαχητές του.

Η απελευθέρωση του 76χρονου Κούρδου ηγέτη βρίσκεται στο κέντρο των αιτημάτων του PKK. Τον Σεπτέμβριο του επετράπη για πρώτη φορά σε έξι χρόνια να συναντηθεί με τους δικηγόρους του.

Σύμφωνα με αναλυτές, το PKK είναι εξασθενημένο από δεκαετίες αντάρτικου που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 50.000 ανθρώπους, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Και η κουρδική κοινότητα, η οποία αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 20% του τουρκικού πληθυσμού των 86 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι εξαντλημένη από τη μακροχρόνια σύγκρουση.