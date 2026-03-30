Η Τουρκία διαμηνύει ότι θα εισβάλει ξανά στο βόρειο Ιράκ, με μοντέλο τις επιχειρήσεις της στη Συρία, αν Κούρδοι αντάρτες εμπλακούν σε χερσαίες επιχειρήσεις εντός Ιράν. Οι προειδοποιήσεις στοχεύουν το PKK και το ιρανικό PJAK, εφόσον συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στη δυτική περιφέρεια του Ιράν με φερόμενη στήριξη από το Ισραήλ.

Η Άγκυρα θεωρεί τη χρήση Κούρδων μαχητών κατά του Ιράν ως «κόκκινη γραμμή», καθώς φοβάται ότι θα δημιουργηθεί νέο κουρδικό προγεφύρωμα στα σύνορά της. Πληροφορίες φέρουν τις οργανώσεις αυτές να συζητούν εμπλοκή τους στο μέτωπο του Ιράν, κάτι που στην Τουρκία παρουσιάζεται ως μέρος «παιχνιδιού» του Ισραήλ στην περιοχή.

Σύμφωνα με διαρροές σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκαθάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ότι δεν θα δεχθεί καμία χρήση «τρομοκρατικών οργανώσεων» σε επιθέσεις κατά του Ιράν. Η τουρκική διπλωματία και οι μυστικές υπηρεσίες επανέλαβαν το μήνυμα και στην ηγεσία του Αυτόνομου Κουρδιστάν στο Ιράκ, προειδοποιώντας: «Θα επέμβουμε όπως στη Συρία».

Ανατροπή στο παρασκήνιο φέρεται να έφερε και ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτζαλάν, ο οποίος προειδοποίησε την ηγεσία στα Κανδήλι να μην «παγιδευτεί στο παιχνίδι του Ισραήλ». Η παρέμβασή του, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η τουρκική πλευρά, άλλαξε τις ισορροπίες μέσα στο κουρδικό κίνημα και περιόρισε τα σενάρια ανοικτής εμπλοκής στο ιρανικό μέτωπο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η «σκληρή» στάση της Τουρκίας συνδέεται με την αναβάθμιση του ρόλου της στο ΝΑΤΟ, καθώς η Συμμαχία φέρεται να αναχαίτισε πυραύλους προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και να ενίσχυσε την αντιαεροπορική της ασπίδα με Patriot. Ο Μουράτ Γιετκίν επισημαίνει ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά της Τουρκίας είναι πλέον πιθανό να πυροδοτήσει προληπτική απάντηση του ΝΑΤΟ, πριν ακόμη κινηθεί η Άγκυρα, από νότο και ανατολή.

Η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, επιχειρεί να κρατήσει την Τουρκία μακριά από άμεση σύγκρουση με το Ισραήλ, φοβούμενη κλιμάκωση σε ανοιχτή κρίση που θα εμπλέξει ολόκληρη τη Συμμαχία. Την ίδια ώρα, η τουρκική απειλή για νέα εισβολή σε ιρακινό έδαφος προσθέτει ένα ακόμη μέτωπο αβεβαιότητας σε ένα ήδη εκρηκτικό γεωπολιτικό παζλ στη Μέση Ανατολή.