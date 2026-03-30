Σάλος έχει ξεσπάσει στην Κίνα από τη νέα πρακτική να «θάβουν» τους νεκρούς μέσα σε σπίτια, αντί για κάποιο νεκροταφείο, καθώς τα έξοδα της κηδείας έχουν εκτοξευτεί, σε βαθμό που το κόστος ισούται περίπου με τον μέσο ετήσιο μισθό.

Οι Financial Times έγραψαν πως η νέα πρακτική είναι γνωστή ως «διαμερίσματα για στάχτες» και πρόκειται για κανονικά διαμερίσματα που διατίθενται για να τοποθετηθούν οι στάχτες των νεκρών.

«Όταν ένας χώρος χάνει την αξία του ως τόπος διαβίωσης, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν μια νέα αξία για αυτόν. Και για πολλούς, αυτή η νέα αξία είναι η φύλαξη των τεφρών», δήλωσε η Xinyi Wu, διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ίρβαϊν και συγγραφέας μιας μελέτης για την πρακτική αυτή με τίτλο «Space for the Departed» (Χώρος για τους αποθανόντες).

Σύμφωνα με τους FT, σε αντίθεση με τα διαμερίσματα, των οποίων οι τιμές έχουν υποχωρήσει, οι θέσεις σε νεκροταφεία έχουν γίνει απαγορευτικά ακριβές.

Ενδεικτικά, μια παγκόσμια έρευνα για τα έξοδα κηδείας που διεξήχθη το 2020 από την ασφαλιστική εταιρεία SunLife έδειξε ότι τα μέσα έξοδα κηδείας στην Κίνα ήταν τα δεύτερα υψηλότερα στον κόσμο, ανερχόμενα σε περίπου 37.375 γιουάν (5.400 δολάρια), μετά την Ιαπωνία, και αντιπροσώπευαν περίπου το 45% του μέσου ετήσιου μισθού.

Παράλληλα, τα σπίτια στην Κίνα συνοδεύονται από δικαιώματα χρήσης 70 ετών που χορηγεί η κυβέρνηση, ενώ οι θέσεις σε νεκροταφεία συνοδεύονται από μίσθωση 20 ετών.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό και με την τεράστια αστικοποίηση, αλλά και με τους λίγους άδειους τάφους, ωθούν αρκετούς λοιπόν να αναζητήσουν «διαμερίσματα για στάχτες».

Το κράτος για να σταματήσει τη συγκεκριμένη πρακτική που απειλεί την υγεία, αλλά έχει και δημιουργήσει αντιδράσεις για τον σεβασμό των νεκρών, θέσπισε νόμο που εμποδίζει εταιρείες, ιδιώτες και μεσίτες να εκμεταλλεύονται σπίτια, στα οποία έχει ταφεί νεκρός.

Ωστόσο, δεν αναμένεται να εφαρμοστεί, καθώς πέρα από το κέρδος που φέρνει στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, επηρεάζει θετικά και τους υπόλοιπους ενοίκους.

Συγκεκριμένα, οι πολυκατοικίες που διαθέτουν «διαμερίσματα για στάχτες» συνήθως έχουν και χαμηλότερο ενοίκιο, ενώ κοστίζει και φθηνότερα ένα διαμέρισμα αν τεθεί προς πώληση.

«Πιστεύουν ότι αν το να μένουν δίπλα σε ένα τέτοιο διαμέρισμα, σημαίνει ότι το δικό τους διαμέρισμα κοστίζει λίγο λιγότερο, τότε αυτή η πρακτική δεν είναι απαράδεκτη», δήλωσε η Xinyi Wu.