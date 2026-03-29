Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στην Πάρμα της Ιταλίας, όπου άγνωστοι πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή ληστεία στη Βίλα Μανιάνι, αρπάζοντας έργα τέχνης ανεκτίμητης αξίας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στόχος των δραστών ήταν η Fondazione Magnani-Rocca, γνωστή και ως «Βίλα των Αριστουργημάτων», που φιλοξενεί σημαντικές συλλογές τέχνης.

Χτύπημα ακριβείας σε χρόνο-ρεκόρ

Οι δράστες εισέβαλαν στο κτίριο τη νύχτα, παραβιάζοντας είσοδο και κατευθύνθηκαν απευθείας στη λεγόμενη «Sala dei Francesi», όπου βρίσκονταν τα έργα.

Μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά κατάφεραν να αποσπάσουν τρία αριστουργήματα: ένα έργο του Ρενουάρ, ένα του Σεζάν και ένα του Ματίς – πίνακες που αποτελούσαν μέρος της μόνιμης συλλογής και η αξία τους εκτιμάται σε εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα οι 3 πίνακες που εκλάπησαν είναι οι εξής:

Pierre‑Auguste Renoir – «Les Poissons»

Έργο του 1917, λάδι σε καμβά. Αναπαριστά ψάρια σε ένα ήσυχο σκηνικό, με τη χαρακτηριστική φωτεινή παλέτα του Ρενουάρ.

Henri Matisse – «Odalisca sulla terrazza»

Οδαλίσκη στη βεράντα, ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες του Ματίς, όπου η ομορφιά και η έντονη χρήση χρωμάτων συνδυάζονται με μια αίσθηση χαλαρής πολυτέλειας

Paul Cézanne – «Natura morta con ciliegie»

Νεκρή φύση με κεράσια, ένα από τα πιο εκφραστικά still life του Σεζάν, που συνδυάζει απλότητα και ένταση στο χρώμα και τη σύνθεση

Η ταχύτητα και η ακρίβεια της επιχείρησης οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο, με τους δράστες να γνωρίζουν ακριβώς τη διάταξη του χώρου και τα συστήματα ασφαλείας.

Clamoroso furto nel Parmense 🎨⚠️



Tre opere di enorme valore sono state rubate dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano: "Les Poissons" di Renoir, "Natura morta con ciliegie" di Cézanne e "Odalisca sulla terrazza" di Matisse. Il colpo risale alla notte tra il 22 e il 23 marzo e… pic.twitter.com/r5i02nhh86 — La Sicilia (@lasicilia) March 29, 2026

Σενάρια για “παραγγελία”

Οι ιταλικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η ληστεία να έγινε κατόπιν παραγγελίας για τη μαύρη αγορά τέχνης, ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει πολλές φορές τη χώρα.

Οι καραμπινιέροι και η ειδική μονάδα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν αναλάβει την υπόθεση, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και πιθανά ίχνη των δραστών.

Ένα από τα μεγαλύτερα art heists των τελευταίων ετών

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ήδη ως ένα από τα πιο σοβαρά πλήγματα στην πολιτιστική κληρονομιά της Ιταλίας τα τελευταία χρόνια, με τις αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των έργων.