Τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το όχημά τους στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή και τα μέσα ενημέρωσης για τα οποία εργάζονταν.

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι στοχοθέτησε ένα μέλος μιας επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ.

«Η δημοσιογράφος του Al-Mayadeen Φατιμά Φτούνι και ο ανταποκριτής του Al-Manar Αλί Σουίμπ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητό τους στην περιοχή Τζεζίν», δήλωσε η στρατιωτική πηγή στο AFP, προσθέτοντας ότι ο αδελφός της Φτούνι, εικονολήπτης, σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση. Το Al-Mayadeen επιβεβαίωσε τον θάνατο της δημοσιογράφου στο κανάλι Telegram και το Al-Manar ανακοίνωσε τον θάνατο του πολεμικού ανταποκριτή του, ενός από τους μακροβιότερους δημοσιογράφους του καναλιού, σε δελτίο ειδήσεων.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον Αλί Σουίμπ, τον οποίο περιέγραψε ως μέλος της δύναμης al-Radwan, μιας επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, που δρούσε «υπό την κάλυψη ενός δημοσιογράφου» και τον οποίο κατηγόρησε ότι «εξέθεσε συστηματικά τις θέσεις των Ισραηλινών στρατιωτών που δρούσαν στο νότιο Λίβανο».

⚡️ Shameful Attack on Journalists by Israel! 🇮🇱💥



The IDF claims journalist Ali Hassan Shaib was allegedly working for Hezbollah, justifying the strike 😡📰



— 360 Observer (@360_observerx) March 28, 2026

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν χαρακτήρισε την επίθεση «κατάφωρο έγκλημα» και «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από το Ισραήλ, υπενθυμίζοντας ότι «οι δημοσιογράφοι δικαιούνται διεθνή προστασία σε καιρό πολέμου».

“Πρόκειται για ένα κατάφωρο έγκλημα που παραβιάζει όλους τους κανόνες και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι δημοσιογράφοι απολαμβάνουν διεθνή προστασία σε περιόδους πολέμου”, έγραψε ο Αούν στο X. «Για άλλη μια φορά, η ισραηλινή επιθετικότητα παραβιάζει τους πιο θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου του πολέμου, στοχοθετώντας δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι πρώτα και κύρια πολίτες που εκτελούν το έργο τους», συνέχισε.