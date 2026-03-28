Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα ότι αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν αρκετές κατοικημένες περιοχές σε όλο το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα.

Στο Μπορουτζέρντ, στη δυτική επαρχία Λορεστάν, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της επαρχίας Γκοντρατολάχ Βαλαντί, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Παρόμοιες επιθέσεις στη βορειοδυτική πόλη Ζαντζάν άφησαν πίσω τους τουλάχιστον πέντε νεκρούς και επτά τραυματίες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, το οποίο επικαλέστηκε τον αναπληρωτή κυβερνήτη της πόλης, Αλί Σαντεγκί.

Το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτά τα στοιχεία.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα και πυροδοτώντας έναν πόλεμο που έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν δεν έχει δημοσιεύσει πρόσφατο συνολικό αριθμό νεκρών. Ο τελευταίος απολογισμός, που ξεπερνά τους 1.200 νεκρούς, δημοσιεύθηκε στις 8 Μαρτίου από το υπουργείο Υγείας, αλλά δεν μπόρεσε να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη, χτυπώντας το πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας στα βορειοανατολικά της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, αλλά χωρίς να προκληθούν θύματα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν είχαν πληγεί και άλλες τοποθεσίες.