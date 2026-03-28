Την ανάγκη άμεσης προσαρμογής της Δύσης σε μια νέα μορφή πολέμου υπογράμμισε ο γάλλος ναύαρχος Pierre Vandier, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να μείνει πίσω απέναντι σε αντιπάλους που κινούνται πλέον με πολύ ταχύτερους ρυθμούς.

Μιλώντας σε φόρουμ άμυνας στο Παρίσι, ο Ανώτατος Διοικητής Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι η φύση της απειλής έχει αλλάξει δραματικά, με τη Ρωσία να έχει ήδη μετατρέψει την οικονομία της σε «πολεμική μηχανή», αυξάνοντας θεαματικά την παραγωγή οπλικών συστημάτων.

«Η Ρωσία έχει αλλάξει», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι σύμμαχοι οφείλουν να προετοιμαστούν για έναν «νέο εχθρό», διαφορετικό από ό,τι γνώριζαν μέχρι σήμερα.

Participation in the Paris Defence and Strategy Forum underlines the importance of sustained strategic dialogue at a time of profound transformation of the European security environment.



— Chair of the EU Military Committee (@ChairmanEUMC) March 25, 2026

Το παράδειγμα του Ιράν και το «μάθημα» του Κόλπου

Σύμφωνα με το France 24, o Vandier αναφέρθηκε και στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου, προειδοποιώντας ότι η αδυναμία έγκαιρης προσαρμογής μπορεί να οδηγήσει σε παρόμοιες κρίσεις και για τις δυτικές χώρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη -όπως και η Μόσχα- έχει ήδη επενδύσει σε ταχύτατη παραγωγή drones και άλλων σύγχρονων οπλικών συστημάτων, δημιουργώντας ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον που αλλάζει τα δεδομένα στο πεδίο μάχης.

«Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα ταχύτητας»

Το πιο αιχμηρό σημείο της παρέμβασής του αφορούσε τη λειτουργία του ίδιου του ΝΑΤΟ. Ο Γάλλος ναύαρχος κατέστησε σαφές ότι το πρόβλημα δεν είναι η χρηματοδότηση, αλλά η γραφειοκρατία και η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων.

«Δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα ταχύτητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι διαδικασίες προμηθειών της Συμμαχίας είναι εξαιρετικά αργές.

Όπως αποκάλυψε, τα κράτη-μέλη μπορεί να χρειάζονται ακόμη και δύο έως τρία χρόνια απλώς για να καθορίσουν τις επιχειρησιακές τους ανάγκες, την ώρα που οι αντίπαλοι κινούνται με ρυθμούς πολέμου.

«Μια στιγμή αλήθειας» για τη Δύση

Ο Vandier περιέγραψε την κατάσταση ως κρίσιμο σταυροδρόμι για τη Συμμαχία, προειδοποιώντας ότι οι καθυστερήσεις μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια.

«Είναι μια στιγμή αλήθειας για όλους μας», υπογράμμισε, καλώντας τα κράτη του ΝΑΤΟ να εγκαταλείψουν παλιές πρακτικές και να προχωρήσουν σε πιο ευέλικτα και γρήγορα μοντέλα παραγωγής και εξοπλισμού.

Το βασικό δίλημμα, όπως το έθεσε, δεν είναι απλώς η ενίσχυση των δυνατοτήτων, αλλά η ικανότητα της Δύσης να προσαρμοστεί εγκαίρως σε έναν πόλεμο που αλλάζει ταχύτητα, τεχνολογία και λογική.