Ένα τεράστιο κουφάρι φάλαινας, μήκους περίπου 12 μέτρων – όσο ένα αστικό λεωφορείο – ξεβράστηκε την Πέμπτη σε παραλία του Κουίνς στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας εντύπωση.

Η φάλαινα του είδους Sei εντοπίστηκε στην παραλία Rockaway, κοντά στην οδό Beach 95th Street, τις πρωινές ώρες. Είχε προηγηθεί ο εντοπισμός της να επιπλέει περίπου 24 χιλιόμετρα νότια του Λονγκ Άιλαντ από εναέρια ομάδα επιτήρησης, μία ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με την Atlantic Marine Conservation Society.

STRANDED WHALE: A 40-foot Sei whale was found washed up on a beach in Queens on Thursday, just two days after being seen floating in the water south of Long Island. Officials are hoping to find out what caused the whale's death. pic.twitter.com/4GcAPbZEEC — FOX Weather (@foxweather) March 27, 2026

Στην επιχείρηση διαχείρισης του περιστατικού συμμετέχουν η Υπηρεσία Πάρκων της Νέας Υόρκης, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Πολιτείας και η NOAA Fisheries, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση, με στόχο την ασφάλιση και παρακολούθηση του θαλάσσιου θηλαστικού. Παράλληλα, προγραμματίζεται νεκροψία την Παρασκευή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

The massive 30-foot carcass of an endangered Sei whale washed up on Rockaway Beach in New York pic.twitter.com/o6z3yBT2bz — Reuters (@Reuters) March 27, 2026

Εντυπωσιακές εικόνες δείχνουν τη γιγαντιαία φάλαινα να βρίσκεται ακίνητη στην άμμο, κοντά στο σημείο όπου σκάει το κύμα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και νεκρά, τέτοιου μεγέθους ζώα μπορεί να είναι επικίνδυνα και καλούν το κοινό να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 45 μέτρων και να ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές.

Οι φάλαινες Sei θεωρούνται απειλούμενο είδος, καθώς ο πληθυσμός τους μειώθηκε δραστικά εξαιτίας της εντατικής φαλαινοθηρίας τον 19ο και 20ό αιώνα.

Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Νέας Υόρκης και του Λονγκ Άιλαντ καταγράφηκαν δέκα θάνατοι φαλαινών την περασμένη χρονιά, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των ειδικών για την προστασία τους.