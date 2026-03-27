Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα απρόσμενο περιστατικό από τα καλλιστεία Miss Grand Thailand 2026, με πρωταγωνίστρια την 18χρονη Καμολογουάν Τσανάγκο, η οποία έχασε τις πορσελάνινες θήκες των δοντιών της ενώ μιλούσε μπροστά στο κοινό.

Το περιστατικό σημειώθηκεκατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο πλαίσιο της προκριματικής διαδικασίας των καλλιστείων. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η νεαρή διαγωνιζόμενη δυσκολεύεται ξαφνικά να μιλήσει, καθώς οι θήκες των δοντιών της υποχωρούν.

Ωστόσο, η αντίδρασή της ήταν αυτή που εντυπωσίασε: με απόλυτη ψυχραιμία γύρισε για λίγα δευτερόλεπτα την πλάτη στο κοινό, διόρθωσε το πρόβλημα και συνέχισε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

— THE INFORMANT USA 🇺🇸 (@TheInformantUSA) March 27, 2026

Αμέσως μετά, η Καμολογουάν Τσανάγκο επέστρεψε στη σκηνή, ολοκληρώνοντας την πασαρέλα της με αυτοπεποίθηση και χάρη, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, με χρήστες των social media να σχολιάζουν θετικά την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της.