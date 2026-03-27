Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, έδωσε σήμερα εντολή στο υπουργείο Ενέργειας να συντάξει απόφαση για την απαγόρευση των εξαγωγών βενζίνης, με ημερομηνία έναρξης την 1η Απριλίου. Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, το μέτρο αυτό αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Ιουλίου.



Ο Νόβακ αιτιολόγησε την απόφαση επισημαίνοντας ότι οι αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, που προκαλούνται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, οδηγούν σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υψηλή ζήτηση για τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους στις διεθνείς αγορές παραμένει ένας θετικός παράγοντας για την οικονομία της χώρας.



Ο όγκος του αργού πετρελαίου που προωθείται προς επεξεργασία παραμένει στα επίπεδα του περασμένου έτους, διασφαλίζοντας σταθερό εφοδιασμό σε προϊόντα πετρελαίου, ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.



Αρκετές περιοχές στη Ρωσία και τμήματα της Ουκρανίας υπό ρωσικό έλεγχο ανέφεραν ελλείψεις σε βενζίνη πέρυσι, μετά την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και εν μέσω εποχικής αύξησης της ζήτησης καυσίμων. Η Ρωσία έχει επιβάλει επανειλημμένα περιορισμούς στις εξαγωγές βενζίνης και ντίζελ για να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις.



Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, η χώρα εξήγαγε πέρυσι σχεδόν 5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους βενζίνης, δηλαδή περίπου 117.000 βαρέλια την ημέρα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.