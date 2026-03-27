Ένας μοτοσικλετιστής έπεσε θύμα κλοπής της μηχανής του από δύο δράστες, ενώ την οδηγούσε με 100 χλμ./ώρα στην Αργεντινή. Το περιστατικό, όπως αναφέρει η Daily Mail, σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο «Acceso Sudeste» στην Αβεγιανέδα, στο Μπουένος Άιρες.

Βίντεο της ενέδρας, που καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του θύματος, δείχνει τον αναβάτη να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη γρήγορη λωρίδα, όταν δύο επιτιθέμενοι πάνω σε άλλη μοτοσικλέτα τον πλησίασαν αιφνιδιαστικά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο συνεπιβάτης επιτίθεται, αποσταθεροποιεί το θύμα και στη συνέχεια απλώνει το χέρι του και τραβά το κλειδί κατευθείαν από τη μίζα, ενώ και οι δύο μηχανές κινούνται ακόμη με ταχύτητα.

Ο σοκαρισμένος αναβάτης μένει αβοήθητος καθώς η μηχανή του χάνει ισχύ και αρχίζει να επιβραδύνει, ενώ οι δράστες επιταχύνουν, πριν επιστρέψουν γρήγορα γνωρίζοντας ότι ο κινητήρας δεν θα ξαναπάρει μπροστά. Εντυπωσιακά, κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της θρασύτατης επίθεσης, παρά το γεγονός ότι άλλα οχήματα περνούσαν με ταχύτητα από τη πολυσύχναστη λωρίδα.

Αντιλαμβανόμενος ότι ήταν ανυπεράσπιστος, το θύμα εγκατέλειψε τη μηχανή του και τράπηκε σε φυγή πεζός, τρέχοντας αντίθετα στην κυκλοφορία σε μια απελπισμένη προσπάθεια να διαφύγει. Ένας από τους υπόπτους φέρεται να τον καταδίωξε και να άνοιξε πυρ, χωρίς όμως να τον πετύχει, καθώς ο αναβάτης κατάφερε να σωθεί. Οι δράστες στη συνέχεια διέφυγαν με τη μηχανή, παραμένοντας ασύλληπτοι.

Το δραματικό βίντεο έχει έκτοτε κάνει τον γύρο των social media, με μοτοσικλετιστές να προειδοποιούν ότι οι αυτοκινητόδρομοι της περιοχής έχουν μετατραπεί σε «πεδίο κυνηγιού» για συμμορίες που στοχοποιούν αναβάτες.

Το περιστατικό αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια σειρά παρόμοιων ληστειών υψηλής ταχύτητας, καθώς οι κλοπές μοτοσικλετών στην Αργεντινή παρουσιάζουν σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια.