Τρίτη μεγάλη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου ανέστειλε τη λειτουργία της στις δυτικές ακτές της Αυστραλίας εξαιτίας τροπικού κυκλώνα, ανακοίνωσε σήμερα η Woodside Energy, ενώ ήδη καταγράφονταν μεγάλα προβλήματα στον εφοδιασμό των αγορών με το ορυκτό καύσιμο αυτό σε διεθνές επίπεδο, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η αυστραλιανή εταιρεία πετρελαίου και αερίου Γούντσαϊντ ανέφερε ότι η εγκατάσταση Karratha, στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, υφίσταται «διακοπή της παραγωγής».

Προστέθηκε έτσι στην αναστολή λειτουργίας άλλων δυο τεράστιων μονάδων ΥΦΑ, του κολοσσού Chevron Australia, επίσης στις ακτές από όπου πέρασε ο κυκλώνας Ναρέλ.