Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, παρουσιάστηκε σήμερα σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης εμφανώς ευδιάθετος και χαμογελαστός, σηματοδοτώντας τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή του μετά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές αρχές στις αρχές του έτους. Κατά τη διάρκεια της ωριαίας διαδικασίας, ο 63χρονος Μαδούρο, φορώντας τη γκρίζα στολή των κρατουμένων, κρατούσε σημειώσεις και επικοινωνούσε με τους δικηγόρους του μέσω διερμηνέα, ενώ ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να διακόψει τη δίωξη εις βάρος του.
Το αίτημα της υπεράσπισης για παύση της διαδικασίας βασίστηκε σε ένα δικονομικό κώλυμα, καθώς οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι οι διεθνείς κυρώσεις εμποδίζουν το κράτος της Βενεζουέλας να καταβάλει τις αμοιβές τους, παραβιάζοντας έτσι τα συνταγματικά δικαιώματα του κατηγορουμένου.
Ωστόσο, η εισαγγελία αντέτεινε πως ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία επίσης κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια να καλύψουν μόνοι τους τα έξοδα της δίκης. Παρά την άρνηση του δικαστή να αποσύρει τις κατηγορίες, δεν ορίστηκε ακόμα νέα ημερομηνία για τη συνέχεια της υπόθεσης.
Έξω από το δικαστήριο στο Μανχάταν το κλίμα ήταν τεταμένο, καθώς σημειώθηκαν μικροεπεισόδια ανάμεσα σε Βενεζουελάνους αντιφρονούντες που ζητούσαν δικαιοσύνη και ακτιβιστές αριστερών οργανώσεων που διαδήλωναν κατά των αμερικανικών κυρώσεων.
Την ίδια στιγμή στο Καράκας, υποστηρικτές του πρώην προέδρου συγκεντρώθηκαν για να του συμπαρασταθούν, με τον γιο του να δηλώνει πως ο πατέρας του προστατεύεται από τη διεθνή ασυλία που απορρέει από το αξίωμά του. Το ζεύγος Μαδούρο εξακολουθεί να δηλώνει αθώο για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Νικολάς Μαδούρο: Με το χαμόγελο στα χείλη επέστρεψε στο δικαστήριο – Παραμένει σε ισχύ το κατηγορητήριο
Ο 63χρονος πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών
