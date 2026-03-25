Περισσότερα από 350 χρόνια μετά τον θάνατο του θρυλικού Γάλλου Ντ’Αρτανιάν, τα λείψανά του φαίνεται πως βρέθηκαν κάτω από το δάπεδο μιας ολλανδικής εκκλησίας.

Ο Γιος Βάλκε διάκονος της εκκλησίας Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Μάαστριχτ βοήθησε στην ανακάλυψη του σκελετού και είναι 99% βέβαιος ότι τα λείψανα ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατ ντε Καστελμόρ, στενό συνεργάτη του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκο ΙΔ’ (βασιλιά Ηλιου), ο οποίος ήταν γνωστός ως κόμης Ντ’Αρτανιάν.

Ο Ντ’Αρτανιάν σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της Πολιορκίας του Μάαστριχτ το 1673, αλλά αργότερα έγινε… αθάνατος μέσα από τις περιπέτειες που έγραψε ο Αλέξανδρος Δουμάς, ως ο τέταρτος εκ των «Τριών Σωματοφυλάκων».

Τα λείψανά του υπήρξαν για πολύ καιρό αντικείμενο φημών ότι είχαν ταφεί στην εκκλησία, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία απόδειξη.

Ο διάκονος Βάλκε δήλωσε στο BBC ότι κανείς δεν είχε σκαλίσει κάτω από το δάπεδο μέχρι τώρα, αλλά καθώς είχαν σπάσει μερικά πλακάκια αποφασίστηκε να ρίξουν μια ματιά. Αρχικά βρήκαν έναν τοίχο και πήραν μια βούρτσα για να σκάψουν πιο βαθιά.

Σε αυτό το σημείο κλήθηκε ένας αρχαιολόγος, που ανακάλυψε τον σκελετό κάτω από την περιοχή όπου βρισκόταν το ιερό τραπέζι πριν από 200 χρόνια.

«Σιωπήσαμε μόλις βρήκαμε το πρώτο κόκαλο», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι ο σκελετός ανήκε στον δεξί χέρι του Βασιλιά Ήλιου.

«Ταφιάστηκε σε ιερό έδαφος κάτω από το ιερό. Βρήκαμε τη σφαίρα που έδωσε τέλος στη ζωή του και βρήκαμε ένα νόμισμα του 1660 στον τάφο του, από τον επίσκοπο που παρέστη στη λειτουργία για τον Βασιλιά Ήλιο.»

🇳🇱 The remains of the musketeer d'Artagnan may have been discovered in the Netherlands



The skeleton of the famous musketeer, who died in the 17th century, was discovered in February during renovations to a church in Maastricht. It was located under an old altar where noblemen…

Ο αρχαιολόγος που συμμετείχε στη ανασκαφή εμφανίζεται πιο συγκρατημένος.

«Είμαι επιστήμονας, αλλά οι προσδοκίες μου είναι υψηλές», είπε ο Wim Dijkman στο τοπικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Omroep Limburg, προσθέτοντας ότι προτιμά να περιμένει τη DNA επιβεβαίωση της ταυτότητας του σκελετού.

Έχει ληφθεί δείγμα από τα λείψανα και αναλύεται στη Γερμανία, ενώ κάποια από τα οστά έχουν μεταφερθεί στην ολλανδική πόλη Deventer για να εκτιμηθεί η ηλικία του σκελετού, η προέλευσή του και αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Ο σκελετός βρέθηκε ακριβώς κάτω από το σημείο όπου παλιά βρισκόταν το ιερό τραπέζι

«Μελετώ τον τάφο του Ντ’Αρτανιάν εδώ και 28 χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου», δήλωσε ο Dijkman.

Πιστεύεται ότι ο Ντ’Αρτανιάν χτυπήθηκε στον λαιμό από σφαίρα μουσκέτου στο πλαίσιο της απόπειρας του Λουδοβίκου ΙΔ να καταλάβει το Μάαστριχτ.

Ο γαλλικός στρατός αποφάσισε, λόγω του καλοκαιριού, να τον θάψει τοπικά, καθώς το στρατόπεδό τους είχε στηθεί κοντά στην εκκλησία στην περιοχή Wolder, που σήμερα αποτελεί το νοτιοδυτικό κομμάτι του Μάαστριχτ.

Αν και ο Ντ’Αρτανιάν βασίστηκε σε ιστορικό πρόσωπο, οι Τρεις Σωματοφύλακες ήταν φανταστικοί χαρακτήρες που μπορεί να εμπνεύστηκαν από τα τρία μέλη ενός ελίτ σώματος που προστάτευε τον βασιλιά και συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.