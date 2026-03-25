Ένας ακόμη στρατιωτικός, που επέβαινε στο μεταγωγικό αεροσκάφος της κολομβιανής πολεμικής αεροπορίας το οποίο συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας λίγο μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα της χώρας, κατέληξε την Τρίτη λόγω των τραυμάτων του, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στους 69. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα δυστυχήματα που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας.

Το C-130 Hercules (Lockheed) κατέπεσε κάπου ένα χιλιόμετρο από τον διάδρομο από τον οποίο είχε μόλις απογειωθεί, στον νομό Πουτουμάγιο, σε τομέα της χώρας που διαρρέει ο Αμαζόνιος, κοντά στα σύνορα με το Περού.

Πάνω στο αεροσκάφος βρίσκονταν 126 στρατιωτικοί και πυρομαχικά, διευκρινίστηκε στον νεότερο απολογισμό 57 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, όπως και κάτοικοι που έσπευσαν στον τόπο της καταστροφής για να βοηθήσουν, αγνοώντας την παρουσία πυρομαχικών, που ανεφλέγησαν εξαιτίας της φωτιάς μετά τη συντριβή.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ανθρώπινες αλυσίδες που έριχναν νερό στο φλεγόμενο κουφάρι του C-130 και κατοίκους που διακόμιζαν τραυματίες χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτες.

A 70 se elevó el número de muertos por el accidente de un avión militar en el sur de #Colombia.



Autoridades confirmaron el hallazgo del último desaparecido que quedaba después del accidente aéreo que ocurrió en Puerto Leguízamo, municipio del departamento de Putumayo.



— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 24, 2026

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατηγόρησε τον προκάτοχό του Ιβάν Ντούκε (2018-2022) για τη σύμβαση απόκτησης του πεπαλαιωμένου αεροσκάφους –έκανε λόγο για «παλιοσίδερα»-, κατασκευασμένου το 1983.

«Γιατί αγοράσατε τόσο παλιό αεροσκάφος; Ποιος σας συμβούλευσε να κάνετε αυτή την ανοησία;» απαίτησε να μάθει μέσω X, ενώ υπογράμμισε πως είχε ζητήσει πριν από έναν χρόνο να αντικατασταθούν τα C-130.

Ο κ. Ντούκε ανταπέδωσε τα φραστικά πυρά, χαρακτηρίζοντας -μεταξύ άλλων- τον κ. Πέτρο «φθηνό» και «στερούμενο ευφυίας» κι απαιτώντας «έρευνα για το βάρος» του αεροπλάνου κατά την απογείωση και το μήκος του διαδρόμου — το αεροδρόμιο στο Πουέρτο Λεγκίσαμο είναι μάλλον μικρό.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Το υπουργείο Άμυνας έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο η συντριβή να οφειλόταν σε ενέργεια ανταρτών που δρουν στην περιοχή αυτή, όπου είναι γνωστό πως καλλιεργείται κόκα.