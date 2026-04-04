Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ αποκαλύφθηκε στο Τέξας, όπου μια 31χρονη μητέρα κατηγορείται ότι υπέβαλε τον 3χρονο γιο της σε ιατρικές διαδικασίες και θεραπείες που δεν είχε ανάγκη, παρουσιάζοντάς τον ψευδώς ως παιδί με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η Kaitlyn Laura συνελήφθη στις 19 Μαρτίου από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Tarrant, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία πρόκλησης σωματικής βλάβης – κακούργημα πρώτου βαθμού σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας. Επιπλέον, της έχει απαγγελθεί κατηγορία για βαριά επίθεση με όπλο. Η 31χρονη αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 75.000 δολαρίων στις 29 Μαρτίου.

Ισχυριζόταν ψευδώς ότι το παιδί είχε εγκεφαλική παράλυση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η κατηγορούμενη υποστήριζε ότι ο γιος της έπασχε από εγκεφαλική παράλυση και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος ή να περπατήσει. Παρά τους ισχυρισμούς της, το παιδί παρατηρήθηκε από ιατρούς να τρώει κανονικά, χωρίς προβλήματα κατάποσης, και να προσπαθεί να σηκωθεί.

Παρόλα αυτά, η Laura φέρεται να είχε επιβάλλει τη χρήση:

Σωλήνα σίτισης μέσω στομάχου,

Αναπηρικού αμαξιδίου,

Πολλαπλών θεραπειών και χειρουργικών επεμβάσεων, οι οποίες τελικά κρίθηκαν περιττές.

Το ιατρικό προσωπικό άρχισε να υποψιάζεται κακοποίηση όταν η μητέρα επέστρεψε στο νοσοκομείο υποστηρίζοντας ότι ο σωλήνας σίτισης «δεν λειτουργούσε σωστά», ενώ είχαν ήδη δει το παιδί να καταναλώνει κανονικά γεύματα.

@CBSNewsTexas covered the recent arrest of 31 y/o Kaitlyn Rose Laura, who is charged with Injury to a Child – Serious Bodily Injury and Aggravated Assault w/ a Deadly Weapon.



We appreciate CBS 11 and @amugaverotv for helping share this important case with our community. pic.twitter.com/E7iSYRo4Di — Tarrant County SO (@tarrantcountyso) April 2, 2026

Οι γιατροί ειδοποίησαν τις αρχές

Η υπόθεση αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις κρατικές υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών (CPS) τον Ιούνιο του 2025, όταν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι παθήσεις που είχε παρουσιάσει η μητέρα ήταν ψευδείς ή υπερβολικά διογκωμένες. Τον Φεβρουάριο του 2026, ο 3χρονος απομακρύνθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον και τέθηκε σε ανάδοχη φροντίδα.

Σύμφωνα με το CBS News, η κατηγορούμενη έδινε διαφορετικές εκδοχές σχετικά με τη γέννηση του παιδιού:

Τον Οκτώβριο του 2024 ισχυρίστηκε «τραυματικό τοκετό».

Πέντε μήνες αργότερα είπε ότι το παιδί «χρειάστηκε οξυγόνο κατά τον τοκετό».

Οι αρχές σημειώνουν ότι αυτές οι αντιφάσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου παραπλανητικών ισχυρισμών.

Έρευνα και για απάτη μέσω διαδικτυακών εράνων

Η Laura φέρεται να δημιούργησε τουλάχιστον τρεις λογαριασμούς GoFundMe, συγκεντρώνοντας χρήματα για «ιατρικά έξοδα» που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Το Γραφείο του Σερίφη ανακοίνωσε ότι εξετάζεται ενδεχόμενη απάτη εις βάρος του προγράμματος Medicaid, λόγω των περιττών ιατρικών πράξεων στις οποίες είχε υποβληθεί το παιδί.

“Θα τον ακολουθούν σημάδια και τραύματα”

Ο σερίφης της Κομητείας Tarrant, Bill Waybourn, δήλωσε ότι το παιδί φέρει ακόμη ουλές από επεμβάσεις που δεν ήταν αναγκαίες, προσθέτοντας:

«Κάποια στιγμή θα πρέπει να του εξηγήσουν γιατί υπάρχουν αυτά τα σημάδια. Αυτό το παιδί ίσως αντιμετωπίσει τραύμα για πολλά χρόνια».

Οι έρευνες συνεχίζονται.